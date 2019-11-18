EKMUD sınavında birinci ÇOMÜ

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneğinin (EKMUD) her yıl iki kez yaptığı uzmanlık ve yeterlilik sınavında tüm üniversiteler arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) birinci oldu.
Enfeksiyon hastalıkları alanında asistan ve uzmanlar için her yıl yılda iki kez yapılan yeterlilik sınavına tüm üniversiteler katılırken, ÇOMÜ Tıp Fakültesi asistanları Dr. Taylan Önder, Dr. S. Bilge Güçlü Kayta ve Dr. Anıl Akça yapılan bu sınavda ÇOMÜ’yü kurumsal olarak birinciliğe taşırken, bireysel olarak da üç farklı kıdemde birinci oldular.
ÇANAKKALE
18 Kasım 2019 Pazartesi
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