80 yaşında maratondan maratona koşuyor

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde yaşayan Makbule Kababıyık (80), ilerleyen yaşına rağmen maratonlarda koşuyor. Kababıyık, 4 yılda katıldığı 6 organizasyonda 3 kupa, 6 madalya aldı.

Gelibolu'ya bağlı Güneyli köyünde yaşayan 2 çocuk annesi Makbule Kababıyık, 76 yaşında başladığı atletizmi 4 yıldır büyük bir istekle sürdürüyor. Kababıyık, 80 yaşında olmasına rağmen genç atletlere adeta taş çıkartarak, maratonlarda koşuyor. 23 yıl boyunca iplik ve plastik kap fabrikalarında çalışan Kababıyık, 4 yılda 6 organizasyona katıldı. Kababıyık'ın ilk maraton macerası 2015'te başladı. Kababıyık, 15 kilometrelik Vodafone İstanbul Maratonu'nu 2 saat 1 dakika 34 saniyede tamamlayarak, 'kıtalararası maratoncu' sertifikası aldı. Maraton koşmanın tadını alan Kababıyık sırasıyla 2016'da Turkcell Gelibolu Maratonu 60 yaş üzerinde üçüncü, 2017'de ise 70 yaş ve üzerinde birinci oldu. Kababıyık , 2018'de Adidas Bozcaada Maratonu'nu koştu, 65 yaş üzerinde birinci oldu. Kababıyık, bu yıl 6 Ekim'de Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda düzenlenen Turkcell Gelibolu Maratonu'nu ise 75 yaş üzerinde birinci tamamladı. Kababıyık 4 yılda katıldığı 6 organizasyonda 3 kupa, 6 madalya aldı.

"İÇİMDE KALMIŞ"

Spor aşkının çocukluk yıllarında başladığını belirten Makbule Kababıyık, "Ben 11 yaşındayken bir köye öğretmenlerim koşu yarışmasına götürdü. Ben o koşuda birinci oldum. Ben o koşuda öyle bir koşmuşum ki içimde kalmış, üzerinden 65 yıl geçti. 76 yaşında İstanbul'da 15 kilometreyle yeniden koşuya başladım. 4 yıldır koşuya devam ediyorum. Bu yıl içinde 2 defa koştum. Bu koşu merakı benim içimde kalmış. Demek ki insanın içinde varsa bir şeyi yapmak kaç yıl geçerse geçsin, isterse yapabiliyor, başarabiliyor. Koşmayı seviyorum. İstanbul'da bu yıl 15 kilometrede oğlum ve torunumla koştum. Çok mutlu oldum" dedi.

"ÇALIŞMAYI BIRAKMIYORUM"

Enerjisinin sırrını da açıklayan Makbule Kababıyık, "80 yaşında benim koştuğumu görenler buna inanamıyor. Sporu hiç bırakmasınlar, keşke benim gençliğim de böyle olsaydı, sporu hiç bırakmazdım. Şimdi bile bırakmayacağım. Belki de ölene kadar bırakmayacağım. Yaşıtlarıma tavsiyem; belki benim gibi koşamazlar ama yürüsünler. Ev yemekleri yerim. Meyvelerin hepsini tüketirim. Eti az yerim. Yemek yedikten sonra yatmıyorum. Yedikten sonra çalışıyorum. Enerjim oradan geliyor. Çalışmayı bırakmıyorum" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Makbule Kababıyık'ın koşmasından genel ve detay görüntü

Makbule Kababıyık'ın kazandığı kupa ve madalyalar ile detay görüntü

Makbule Kababıyık ile röportaj

ÇANAKKALE 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:28

GÜNEŞ 07:56

ÖĞLE 13:04

İKİNDİ 15:40

AKŞAM 18:03

YATSI 19:25

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