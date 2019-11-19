Çanakkale-Çan karayolunda yoğun sis

ÇANAKKALE Çan karayolunda etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Çanakkale-Çan karayolunda, sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oluyor. Sis nedeniyle karayolunda görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Sürücüler, görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle yavaş ve kontrollü bir şekilde seyrediyor.

Sisin, öğle saatlerine kadar etkisini kaybetmesi bekleniyor.



ÇANAKKALE 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:29

GÜNEŞ 07:57

ÖĞLE 13:05

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:03

YATSI 19:25

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