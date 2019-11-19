Sahil güvenlikten balıkçı teknelerine uyarı ve para cezası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sahil güvenlikten balıkçı teknelerine uyarı ve para cezası

İHA

Çanakkale iskelesi çevresinde feribotların manevra güzergahında bulunan balıkçı tekneleri sahil güvenlik botları tarafından uyarılırken, bir kısmına ise para cezası kesildi.

Sahil güvenlikten balıkçı teknelerine uyarı ve para cezası

Çanakkale iskelesi çevresinde feribotların manevra güzergahında bulunan balıkçı tekneleri sahil güvenlik botları tarafından uyarılırken, bir kısmına ise para cezası kesildi.
Çanakkale’de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firmasına ait bir yolcu feribotu, önceki gün sabah saatlerinde Çanakkale İskelesine yanaşmak üzereyken, manevra güzergahı üzerinde bir balıkçı teknesi durumdan habersiz bir şekilde uzun süre hareket etmemiş ve faciaya ramak kalmıştı. Feribotun ısrarla korna çalması üzerine teknenin kaptanı olayın farkına vararak çok az bir mesafe kala tekneyi güvenli bir noktaya çekmiş ve büyük bir kaza kıl payı atlatılmıştı.
Yaşanan bu durum üzerine bugün Çanakale İskelesi çevresinde, feribotların manevra güzergahı üzerinde bulunan balıkçı teknelerine sahil güvenlik botları tarafından anonslar yapılarak uyarılarda bulunuldu. Yaşanan olay sonrası bazı balıkçı teknelerine de para cezası kesildiği öğrenildi.

ÇANAKKALE

19 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 06:29
  • GÜNEŞ 07:57
  • ÖĞLE 13:05
  • İKİNDİ 15:39
  • AKŞAM 18:03
  • YATSI 19:25
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yıldız, istifa etti
YEREL HABERLER AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yıldız, istifa etti
Başkan Bülent Öz, halkla bağını koparmıyor
YEREL HABERLER Başkan Bülent Öz, halkla bağını koparmıyor
AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız istifa etti
YEREL HABERLER AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız istifa ...
Lapseki Devlet Hastanesi Gebe Okulu mezunları belgelerini aldı
YEREL HABERLER Lapseki Devlet Hastanesi Gebe Okulu mezunları ...
Fransız savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER Fransız savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Fransız savaş gemisi Çanakkale Boğazı´ndan geçti
YEREL HABERLER Fransız savaş gemisi Çanakkale Boğazı´ndan geçti
4 liralık kuponla 422 bin lira kazandı
YEREL HABERLER 4 liralık kuponla 422 bin lira kazandı
Çanakkaleli minik öğrencilerden anlamlı proje
YEREL HABERLER Çanakkaleli minik öğrencilerden anlamlı proje
Çanakkale-Çan karayolunda yoğun sis
YEREL HABERLER Çanakkale-Çan karayolunda yoğun sis
Dolunun vurduğu armutlardan pekmez yaptı
YEREL HABERLER Dolunun vurduğu armutlardan pekmez yaptı
80 yaşında maratondan maratona koşuyor
YEREL HABERLER 80 yaşında maratondan maratona koşuyor
EKMUD sınavında birinci ÇOMÜ
YEREL HABERLER EKMUD sınavında birinci ÇOMÜ
80 yaşında maratondan maratona koşuyor
YEREL HABERLER 80 yaşında maratondan maratona koşuyor
Çanakkale seramiklerine dünyadan yoğun ilgi
YEREL HABERLER Çanakkale seramiklerine dünyadan yoğun ilgi
Türk Eğitim-Sen, şehit öğretmenleri unutmadı
YEREL HABERLER Türk Eğitim-Sen, şehit öğretmenleri unutmadı
Çanakkale'de 310 mülteci yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de 310 mülteci yakalandı
Ayvacık'ta 2 günde 385 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Ayvacık'ta 2 günde 385 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale´de 7 bin 540 litre sahte şarap ele geçirildi
YEREL HABERLER Çanakkale´de 7 bin 540 litre sahte şarap ele ...
Erenköy’de şarap operasyonu
YEREL HABERLER Erenköy’de şarap operasyonu
Evin ahırından top mermisi çıktı
YEREL HABERLER Evin ahırından top mermisi çıktı
Çanakkale'de ahırda top mermisi bulundu
YEREL HABERLER Çanakkale'de ahırda top mermisi bulundu
17 Burda Kids Club ile sömestr tatiline eğlence katıyor
YEREL HABERLER 17 Burda Kids Club ile sömestr tatiline eğlence ...
Bal-Göç Derneğinden Naim Süleymanoğlu mesajı
YEREL HABERLER Bal-Göç Derneğinden Naim Süleymanoğlu mesajı
Çanakkale'de 4 bin litre kaçak şarap ele geçirildi
YEREL HABERLER Çanakkale'de 4 bin litre kaçak şarap ele geçirildi
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X