Lapseki Devlet Hastanesi Gebe Okulu mezunları belgelerini aldı

Lapseki Devlet Hastanesinde başlatılan 'Gebe Okulu' uygulamasında mezun olan adaylar belgelerini aldı.

Hastane Başhekimi Op. Dr. Gökhan Baştürk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Eğitimi tamamlayan annelerimize katılım belgelerini Op. Dr. Nazlı Korkmaz ile birlikte gururla takdim ettik. Annelerimize bu 9 ay zarfında bize zaman ayırdıkları için teşekkür ederiz. Sevgili anne adayları siz de gebe okulumuza kayıt yaptırıp ailemize katılabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

ÇANAKKALE 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:29

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