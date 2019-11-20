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Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı

İHA

Çanakkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 19 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı

Çanakkale’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 19 kişi gözaltına alındı.
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara karşı yapılan çalışmalarda, ‘ Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak’ suçundan 19 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden bir kişi "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece denetimli olarak serbest bırakıldı. Öte yandan yapılan operasyonlarda şüphelilerden 44,36 gram bonzai, 24 gram skunk ve 0,25 gram metamfetamin ele geçirildi.

ÇANAKKALE

20 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:30
  • GÜNEŞ 07:58
  • ÖĞLE 13:05
  • İKİNDİ 15:39
  • AKŞAM 18:02
  • YATSI 19:24
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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