Çanakkale’de bandrolsüz ürün operasyonu

Çanakkale’de bir iş yerinde gerçekleştirilen aramada çok sayıda kaçak yiyecek, içecek ve elektronik malzeme ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki Afganistan uyruklu Ş.G.’nin iş yerine operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramada yurt dışından bandrolsüz olarak getirilen 50 kilogram çay, 80 kilogram şeker, 250 adet pil, 100 tane telefon aksesuarı ve 250 tane elektronik eşya ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Ş.G. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

ÇANAKKALE 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:30

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