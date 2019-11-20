Çanakkale’de 43 düzensiz göçmen yakalandı

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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 43 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen düzensiz göç olaylarında 43 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı. Yakalanan 43 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, C.T. isimli organizatör ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan uygulamada ele geçirilen 1 kamyonet ve 43 adet can yeleği yedi emin otoparkına çekildi.

ÇANAKKALE 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:30

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