Çanakkale'de 43 kaçak göçmen yakalandı

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-ÇANAKKALE´nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan´ın Midilli Adası´na gitmek isteyen 43 kaçak göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı´na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesinde gerçekleştirdiği 2 ayrı operasyonda Afganistan uyruklu 43 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmenlerle beraber C.T. de insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı´ndaki işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi´ne teslim edildi.

Operasyonlarda, ekiplerce, 1 kamyonet ve 43 adet can yeleğine de el konuldu.FOTOĞRAF



ÇANAKKALE 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:30

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