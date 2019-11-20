Çanakkale'de 43 kaçak göçmen yakalandı

-ÇANAKKALE´nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan´ın Midilli Adası´na gitmek isteyen 43 kaçak göçmen yakalandı.
Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı´na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesinde gerçekleştirdiği 2 ayrı operasyonda Afganistan uyruklu 43 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmenlerle beraber C.T. de insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı.
Kaçak göçmenler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı´ndaki işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi´ne teslim edildi.
Operasyonlarda, ekiplerce, 1 kamyonet ve 43 adet can yeleğine de el konuldu.FOTOĞRAF
ÇANAKKALE
20 Kasım 2019 Çarşamba
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