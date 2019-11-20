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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bakan Kasapoğlu: Hiçbir gücün bizi durdurumayacağını dünyaya gösterdik

DHA

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde askerimize olan desteğimiz, sporcularımızın o nazif selamı, onları ciddi anlamda empati ve muhabbetle kucaklamaları apayrı bir yer oluşturdu. Ve bu anlamda askerimize olan selamımızla birlikte çok daha büyük bir gücü, çok daha büyük bir morali kazandık. Ve ben şunu da ifade etmek istiyorum; ne askerimizin bölgeyi teröristlerden temizlemesine ne de sporcularımızın başarısına giden yolda bizi hiçbir gücün, hiçbir unsurun durduramayacağını, engelleyemeyeceğini de tüm dünyaya Sayın Cumhurbaşkanımızın...

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde askerimize olan desteğimiz, sporcularımızın o nazif selamı, onları ciddi anlamda empati ve muhabbetle kucaklamaları apayrı bir yer oluşturdu. Ve bu anlamda askerimize olan selamımızla birlikte çok daha büyük bir gücü, çok daha büyük bir morali kazandık. Ve ben şunu da ifade etmek istiyorum; ne askerimizin bölgeyi teröristlerden temizlemesine ne de sporcularımızın başarısına giden yolda bizi hiçbir gücün, hiçbir unsurun durduramayacağını, engelleyemeyeceğini de tüm dünyaya Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, öncülüğünde ispat ettik" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir dizi açılış ve temaslarda bulunmak üzere Çanakkale´nin Biga ilçesine geldi. Bakan Kasapoğlu, Biga´nın Göktepe köyünde Biga Ticaret Borsası Hizmet Binası ve Zahireciler Sitesi Temel Atma törenine katıldı. Törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı AK Partili Bülent Erdoğan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü (ÇOMÜ) Prof. Dr. Sedat Murat, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Biga Ticaret Borsası Başkanı Mesut Okyay, Biga ilçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan ile daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
'TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER EDECEĞİZ'
Temel atma töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı´nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmalarından ardından kürsüye gelen Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde son 17 yılda ülkemizin her alanda, sanayiden tarıma, tarımdan sağlığa, sağlıktan ekonomiye, spora kadar geldiği nokta hepimizin malumu. Ve inşallah hem sahada hem masada kazanan ülke olmak konumumuzu ve bu şanlı bayrağı ilelebet muhafaza için, ilelebet dalgalandırmak için tıpkı bugüne kadar olduğu gibi yarının yönetici olan gençlerimizi de yarına güçlü daha donanımlı hazırlamamız adına tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz" dedi.
'MİLLİ TAKIMIMIZLA GURURLANDIK'
Sporun önemli bir olgu olduğunu ve sağlıklı bir toplum yapma açısından, zihnen ve bedenen daha güçlü olmak açısından, sporu yaygınlaştırmaları gerektiğini belirten Bakan Kasapoğlu, "Geçtiğimiz günlerde pek çok branşta sporcularımız bizim şanlı bayrağımızı dalgalandırdılar. Bizi gururlandırdılar. Ve ben inşallah çok yakın gelecekte Bigamızdan, Çanakkalemizden nice şampiyonların da çıkacağına inanıyorum. Bu tesislerle, bu tesisleşmeyle bunu başarmamız mümkün. Milli takımımızla gururlandık. Diğer branşlardaki arkadaşlarımızla gururlandık" diye konuştu.
'CUMHURBAŞKANIMIZ LİDERLİĞİNDE TÜM DÜNYAYA GÖSTERDİK'
Bakan Kasaoğlu konuşmasının devamında, "Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde askerimize olan desteğimiz, sporcularımızın o nazif selamı, onları ciddi anlamda empati ve muhabbetle kucaklamaları apayrı bir yer oluşturdu. Ve bu anlamda askerimize olan selamımızla birlikte çok daha büyük bir gücü, çok daha büyük bir morali kazandık. Ve ben şunu da ifade etmek istiyorum. Ne askerimizin bölgeyi teröristlerden temizlemesine ne de sporcularımızın başarısına giden yolda bizi hiçbir gücün, hiçbir unsurun durduramayacağını, engelleyemeyeceğini de tüm dünyaya Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, öncülüğünde ispat ettik" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Biga Ticaret Borsası Hizmet Binası ve Zahireciler Sitesi'nin temeli atıldı.
ÇARŞI CAMİSİ YENİDEN İBADETE AÇILDI
Bakan Kasapoğlu daha sonra Biga ilçe merkezindeki Çarşı Camii'nin yeniden ibadete açılışına katıldı. İl Müftüsü Arif Gökce'nin dua ettiği açılışın ardından Bakan Kasapoğlu, camide öğle namazı kıldı. Vatandaşlara lokma dağıtan Bakan Kasapoğlu, Biga Gençlik Merkezi'nin açılış törenine geçti.

ÇANAKKALE

20 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:30
  • GÜNEŞ 07:58
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  • İKİNDİ 15:39
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