Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Çanakkale’de

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Çanakkale’de

İHA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, birtakım ziyaretler ve açılışlar yapmak üzere Çanakkale'nin Biga ilçesine geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Çanakkale’de

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, birtakım ziyaretler ve açılışlar yapmak üzere Çanakkale’nin Biga ilçesine geldi.
Bakan Kasapoğlu, ilk Biga’nın Göktepe köyünde kurulan Biga Ticaret Borsası binası ve Zahireciler Sitesi temel atma törenine katıldı. Temel atma töreninde AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Biga Kaymakamı Mustafa Can ve Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan da hazır bulundu. Turan, Çanakkale'nin meseleleriyle titizlikle ilgilenmeye devam ettiklerini vurgulayarak, “Yazın Biga’mız başta olmak üzere köy köy ilçe ilçe tüm bölgemizi gezdik. Sorunlarımızı dertlerimizi not ettik. Bunları Ankara’ya götürdük. Ankara’da ara vermeden her hafta bir sosyal sorumluluğu olan bir grubumuzla bir araya geliyoruz. Ticaret borsamız, muhtarlarımız, belediye başkanlarımız, il genel meclisimiz her hafta Çanakkale meclisi ve bir Çanakkaleli grup ile oturup yazınki tespitlerimiz başta olmak üzere sorunlarımızı Ankara’daki ilgililerle görüşmeye çalışıyoruz. Bugün de Çanakkale’mizin en özel ilçesi olan Biga’mızdayız. Çanakkale’miz tarihimizin emaneti, Cumhuriyet’in ön sözü fakat Biga’mız da Çanakkale’mizin parlayan yıldızıdır. Sanayide ve tarımda bambaşka ilçe. Osmanlı’nın sancağı Milli Mücadele de özel kahramanların olduğu çok kıymetli bir ilçemiz. Bugünkü temel atma projemiz ile Biga’mızın aslında ne kadar özel bir yer olduğunu gördük” dedi.

“Çok önemli uygulamaları hep birlikte sizlerle paylaşacağız”
Bakan Kasapoğlu ise Çanakkale’de bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladığı konuşmasında, “Değerli dostumuz Bülent Bey, sağ olsun her bir araya gelişlerimizde, Çanakkale’nin gençlerini, Çanakkale’nin spor geleceğini, Çanakkale ile ilgili, Biga ile ilgili ve tüm ilçelerimiz ile ilgili konuları gündeme getirdi. Biz de gerek şahsım, gerek bakanlığımdaki çalışma arkadaşlarımla Biga için, Çanakkale için her gün çıtayı nasıl daha yukarı taşırız, bunun gayreti içerisindeyiz. İşte bu sebeple bugünümüzü az önce başkanımızın da dediğii gibi hem tarihimizde hem medeniyetimizde, bu coğrafyada eşsiz yeri olan Biga’mıza ayırdık ve İnşallah 1 ay içerisinde gerek bu temeli atma, gerek sonraki açılışlarla yarınlarımızı daha aydınlık kılmak, gençlerimizi çocuklarımızı daha iyi yetiştirmek adına çok önemli uygulamaları hep birlikte sizlerle paylaşacağız. Bu sevinçleri birlikte yaşayacağız inşallah” ifadelelerini kullandı.
Yapılan konuşma sonrası protokol heyeti tarafından toplu olarak butona basılarak temel atma programını tamamladı.
Daha sonra Biga’nın restorasyonu tamamlanan tarihi Çarşı Camii’ne geçildi. Öğle namazını burada kılan Bakan Kasapoğlu ve protokol mensupları, daha sonra sokak ortasında kurulan stantlarda vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulundu. Yapılan ikramlar sonrası Çarşı Camii önünde geçildi ve okunan dualarla birlikte tarihi cami yeniden hizmete açıldı.
Bakan Kasapoğlu, Biga’daki programına gün boyu devam edecek. Gençlik Merkezi açılışı törenine katılacak olan Kasapoğlu, Biga Belediyesi’ni de ziyaret edecek.

ÇANAKKALE

20 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:30
  • GÜNEŞ 07:58
  • ÖĞLE 13:05
  • İKİNDİ 15:39
  • AKŞAM 18:02
  • YATSI 19:24
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Kasapoğlu: Hiçbir gücün bizi durdurumayacağını dünyaya gösterdik
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: Hiçbir gücün bizi durdurumayacağını ...
Çanakkale'de 43 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de 43 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale’de 43 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale’de 43 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale Belediye Meclisi'ndeki 10 Kasım gafı tepki çekti
YEREL HABERLER Çanakkale Belediye Meclisi'ndeki 10 Kasım gafı tepki ...
Çanakkale’de bandrolsüz ürün operasyonu
YEREL HABERLER Çanakkale’de bandrolsüz ürün operasyonu
Çanakkale´de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Çanakkale´de uyuşturucu operasyonu
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
YEREL HABERLER Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
CHP'li meclis üyesinden büyük gaf: "Atamızın vefatının 81. yıl dönümünü kutladık"
YEREL HABERLER CHP'li meclis üyesinden büyük gaf: "Atamızın ...
16. İstanbul Bienali’nde Gelibolulu sanatçı
YEREL HABERLER 16. İstanbul Bienali’nde Gelibolulu sanatçı
'Yarın Çok Genç Olacak' projesiyle öğrenciler Tarihi Alanı gezdi
YEREL HABERLER 'Yarın Çok Genç Olacak' projesiyle öğrenciler Tarihi ...
İspanya'dan mektupla 25 euro gönderip, tahta Troya atı istedi
YEREL HABERLER İspanya'dan mektupla 25 euro gönderip, tahta Troya ...
Troya Müzesine İspanya'dan sürpriz mektup
YEREL HABERLER Troya Müzesine İspanya'dan sürpriz mektup
Biga Belediyesi’nin araç filosu güçleniyor
YEREL HABERLER Biga Belediyesi’nin araç filosu güçleniyor
Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde 'Dil ve Konuşma Terapisi Polikliniği' açıldı
YEREL HABERLER Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde 'Dil ve Konuşma ...
AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yıldız, istifa etti
YEREL HABERLER AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yıldız, istifa etti
Başkan Bülent Öz, halkla bağını koparmıyor
YEREL HABERLER Başkan Bülent Öz, halkla bağını koparmıyor
AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız istifa etti
YEREL HABERLER AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız istifa ...
Lapseki Devlet Hastanesi Gebe Okulu mezunları belgelerini aldı
YEREL HABERLER Lapseki Devlet Hastanesi Gebe Okulu mezunları ...
Sahil güvenlikten balıkçı teknelerine uyarı ve para cezası
YEREL HABERLER Sahil güvenlikten balıkçı teknelerine uyarı ve para ...
Fransız savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER Fransız savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Fransız savaş gemisi Çanakkale Boğazı´ndan geçti
YEREL HABERLER Fransız savaş gemisi Çanakkale Boğazı´ndan geçti
4 liralık kuponla 422 bin lira kazandı
YEREL HABERLER 4 liralık kuponla 422 bin lira kazandı
Çanakkaleli minik öğrencilerden anlamlı proje
YEREL HABERLER Çanakkaleli minik öğrencilerden anlamlı proje
Çanakkale-Çan karayolunda yoğun sis
YEREL HABERLER Çanakkale-Çan karayolunda yoğun sis
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X