Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Çanakkale’de

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, birtakım ziyaretler ve açılışlar yapmak üzere Çanakkale’nin Biga ilçesine geldi.

Bakan Kasapoğlu, ilk Biga’nın Göktepe köyünde kurulan Biga Ticaret Borsası binası ve Zahireciler Sitesi temel atma törenine katıldı. Temel atma töreninde AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Biga Kaymakamı Mustafa Can ve Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan da hazır bulundu. Turan, Çanakkale'nin meseleleriyle titizlikle ilgilenmeye devam ettiklerini vurgulayarak, “Yazın Biga’mız başta olmak üzere köy köy ilçe ilçe tüm bölgemizi gezdik. Sorunlarımızı dertlerimizi not ettik. Bunları Ankara’ya götürdük. Ankara’da ara vermeden her hafta bir sosyal sorumluluğu olan bir grubumuzla bir araya geliyoruz. Ticaret borsamız, muhtarlarımız, belediye başkanlarımız, il genel meclisimiz her hafta Çanakkale meclisi ve bir Çanakkaleli grup ile oturup yazınki tespitlerimiz başta olmak üzere sorunlarımızı Ankara’daki ilgililerle görüşmeye çalışıyoruz. Bugün de Çanakkale’mizin en özel ilçesi olan Biga’mızdayız. Çanakkale’miz tarihimizin emaneti, Cumhuriyet’in ön sözü fakat Biga’mız da Çanakkale’mizin parlayan yıldızıdır. Sanayide ve tarımda bambaşka ilçe. Osmanlı’nın sancağı Milli Mücadele de özel kahramanların olduğu çok kıymetli bir ilçemiz. Bugünkü temel atma projemiz ile Biga’mızın aslında ne kadar özel bir yer olduğunu gördük” dedi.



“Çok önemli uygulamaları hep birlikte sizlerle paylaşacağız”

Bakan Kasapoğlu ise Çanakkale’de bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladığı konuşmasında, “Değerli dostumuz Bülent Bey, sağ olsun her bir araya gelişlerimizde, Çanakkale’nin gençlerini, Çanakkale’nin spor geleceğini, Çanakkale ile ilgili, Biga ile ilgili ve tüm ilçelerimiz ile ilgili konuları gündeme getirdi. Biz de gerek şahsım, gerek bakanlığımdaki çalışma arkadaşlarımla Biga için, Çanakkale için her gün çıtayı nasıl daha yukarı taşırız, bunun gayreti içerisindeyiz. İşte bu sebeple bugünümüzü az önce başkanımızın da dediğii gibi hem tarihimizde hem medeniyetimizde, bu coğrafyada eşsiz yeri olan Biga’mıza ayırdık ve İnşallah 1 ay içerisinde gerek bu temeli atma, gerek sonraki açılışlarla yarınlarımızı daha aydınlık kılmak, gençlerimizi çocuklarımızı daha iyi yetiştirmek adına çok önemli uygulamaları hep birlikte sizlerle paylaşacağız. Bu sevinçleri birlikte yaşayacağız inşallah” ifadelelerini kullandı.

Yapılan konuşma sonrası protokol heyeti tarafından toplu olarak butona basılarak temel atma programını tamamladı.

Daha sonra Biga’nın restorasyonu tamamlanan tarihi Çarşı Camii’ne geçildi. Öğle namazını burada kılan Bakan Kasapoğlu ve protokol mensupları, daha sonra sokak ortasında kurulan stantlarda vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulundu. Yapılan ikramlar sonrası Çarşı Camii önünde geçildi ve okunan dualarla birlikte tarihi cami yeniden hizmete açıldı.

Bakan Kasapoğlu, Biga’daki programına gün boyu devam edecek. Gençlik Merkezi açılışı törenine katılacak olan Kasapoğlu, Biga Belediyesi’ni de ziyaret edecek.

