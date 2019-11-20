Çanakkale'de çok sayıda bandrolsüz ürün ele geçirildi

ÇANAKKALE'de, iş yerine polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, yapılan aramada çok sayıda bandrolsüz yiyecek, içecek, ilaç ve elektronik malzeme ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde Afganistan uyruklu Ş.G.'nin iş yerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada bandrolsüz olduğu tespit edilen 80 kilo makarna, 50 kilo çay, 250 kaçak ilaç, 80 kilo şeker, 100 telefon aksesuarı, 250 elektronik eşyaya el konuldu.

İş yeri sahibi Ş.G., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



ÇANAKKALE 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:30

GÜNEŞ 07:58

ÖĞLE 13:05

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:02

YATSI 19:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.