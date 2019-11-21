Çanakkale'de lastik bot içinde 43 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 43 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye hareket etti. Operasyonda durdurulan harekat halindeki lastik bot içinde 17'si çocuk, 12'si kadın ve 14'ü erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 43 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik botuyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu´na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.



ÇANAKKALE 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:31

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