15 yaşındaki sürücü, otomobille iş yerine girdi

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde M.C.K.'nin (15), kontrolünü kaybettiği otomobil döner salonuna girdi. Kazada M.C.K yaralanırken, yanındaki arkadaşı kaçtı.

Kaza, Bayramiç Atatürk Caddesi´nde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. M.C.K., kullandığı 34 VS 384 plakalı otomobilin kontrolünü kaybedince Mustafa Kurt'a ait döner salonuna girdi. Olayı gören vatandaşlar, kazayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada sürücü M.C.K. yaralanırken, yanındaki arkadaşı U.A. (18) kaçtı. Hastaneye kaldırılan M.C.K.´nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İş yeri sahibi Mustafa Kurt, M.C.K.'den şikayetçi oldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



ÇANAKKALE 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:31

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