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Turan, belediye başkanlarıyla toplantı yaptı

İHA

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Partili belediye başkanları ile toplantı yaptı.

Turan, belediye başkanlarıyla toplantı yaptı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Partili belediye başkanları ile toplantı yaptı.
Biga Belediyesinde basına kapalı yapılan toplantı sonrasında kısa bir açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ”AK Partili belediye başkanlarımızla ayda bir toplantılar yapıp ilçemizin, beldemizin sorunlarını, taleplerini değerlendirme imkanı buluyoruz. Bu günde Biga Belediye Başkanı'mızın ev sahipliğinde AK Partili belde ve ilçe belediye başkanlarımızla bir araya geldik. Bu toplantımıza spor yatırımları genel müdürümüz de katıldı ve bu toplantıda belde belde, ilçe ilçe hangi beldemizin, hangi ilçemizin ne talebi var bunları değerlendirdik, notlarımızı aldık. Çanakkale’de yüzde 42 gibi büyük bir oy alarak AK Parti birinci olmayı başarmış bir parti. Biz kaybettiğimiz ilçeler, kazandığımız ilçeler olmakla beraber bir bütün olarak Çanakkale’mize bakıyoruz. Çanakkale’ye hizmetten büyük şeref, gurur duyuyoruz. Bu toplantıların devamında büyük fayda olduğunda kanaatindeyiz. Ne kadar bir ve beraber olursak o kadar bizim için faydalı olacağına inanıyorum. AK Partili belediyelerin kendi alanında ne kadar başarılı olduğunu dünya alem zaten biliyor. Göreceksiniz spor faaliyetlerinde, yatırımlarda AK Partili belediyeler çok daha farklı bir belediye imkanı sunacaklardır” dedi.

ÇANAKKALE

21 Kasım 2019 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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