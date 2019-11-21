TBMM Eski Danışma Meclisi Üyesi Demirel, Çanakkale'de toprağa verildi

HAYATINI kaybeden TBMM Eski Danışma Meclisi Üyesi İsmail Hakkı Demirel, Çanakkale´de toprağa verildi.
Dün vefat eden TBMM Eski Danışma Meclisi Üyesi İsmail Hakkı Demirel için Çanakkale Merkez Şehitler Camisi´nde resmi cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazına müteakip gerçekleştirilen cenaze törenine; İl Emniyet Müdürü Faruk Kahraman, eski valiler, emniyet müdürleri, Demirel'in yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Törenin ardından İsmail Hakkı Demirel'in cenazesi, Yeni Şehir Mezarlığında defnedildi.
ÇANAKKALE
21 Kasım 2019 Perşembe
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