ÇOMÜ’lü öğrenciler 'Japonca Konuşma Yarışması'ndan derecelerle döndü

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Bu sene 28'incisi düzenlenen 'Japonca Konuşma Yarışması'nda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Japon Dili Eğitimi Bölümü öğrencileri önemli dereceler elde etti.

Japonya’nın Ankara Büyükelçiliği ve Türk Japon Vakfı iş birliği ile Ankara’da gerçekleştirilen yarışmada B (ortaüst seviye) grubunda Japon Dili Eğitimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Zeynep Şeremet 1'incilik, 2. sınıf öğrencisi İsmail Olgu Atasoy ise aynı kategoride 3'üncülük derecesine layık görüldü. A (başlangıç seviyesi) grubunda ise 1. sınıf öğrencisi Hüseyin Mert Bali 3'üncülük ödülünü aldı. B kategorisinde 1'incilik ödülünü alan Zeynep Şeremet, ödül olarak Japonya’ya gidişdönüş uçak bileti kazandı.

ÇANAKKALE 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:31

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