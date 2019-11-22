Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğretim üyesi Kürşat Cesur tarafından, Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda okul öncesi öğretmenlerine seminer verildi.

Neyire Erden Anaokulu’nun gerçekleştirdiği 20192020 eğitimöğretim yılı kasım ayı mesleki çalışma programı kapsamında düzenlenen seminerde, ÇOMÜ öğretim üyesi Kürşat Cesur, Neyire Erden Anaokulu Müdürü Selim Dündar tarafından projelendirilen ve Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından onaylanan 'Çocuklara İngilizce Öğretiminde Kart Oyunları Kullanımı' konulu seminer okul öncesi öğretmenlerine verildi.

Seminere İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca da katıldı. Uygulamalı gerçekleştirilen seminer sonunda ÇOMÜ öğretim üyesi Cesur'a, Neyire Erden Anaokulu Müdürü Selim Dündar tarafından plaket verildi.

ÇANAKKALE 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:32

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