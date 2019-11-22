Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasına ait arama kurtarma römorkörü 'Shakhter' Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Sabah saat 09:00 sıralarında Marmara Denizi'nden boğaza giriş yapan Rus arama kurtarma römorkörü 'Shakhter' saat 10:30 sıralarında Kilitbahir Köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önlerinde oldu. 36 millik boğaz geçişini tamamlayan Rus gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol almayı sürdürüyor.
ÇANAKKALE
22 Kasım 2019 Cuma
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