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Çanakkale´deki Altınzeybek-2 göleti su tutmaya hazır

DHA

- ÇANAKKALE'nin Çan ilçesine bağlı Kumarlar köyü yakınında yapılan civar köylere içme ve tarımsal sulama suyu sağlayacak olan Altınzeybek-2 göletinin inşaatı büyük oranda tamamlandı. Göletin, 2020 yılının başında hizmete alınması bekleniyor.
Çanakkale´de toplamda yaklaşık 75 milyon TL´lik alt yapı yatırımına imza atan Doğu Biga Madencilik, yöre insanının günlük hayatını kolaylaştıran yatırımlara imza atmaya devam ediyor. Bu yatırımlar arasında önemli bir yer tutan gölet çalışmalarında sona geldi. Çan ilçesine bağlı Kumarlar köyü yakınlarında yapılan 3.8 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip Altınzeybek-2 göleti, hem civar köylere içme suyu sağlayacak hem de yörede kuru tarımdan sulu tarıma geçilmesine imkan verecek. Gölet, içme ve sulama suyu temininin yanı sıra Doğu Biga Madencilik tarafından işletilecek olan Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni projesine de kuru mevsimde su sağlayacak. Planlanan 6 yıllık maden işletmesinin sonuçlanmasının ardından ise gölet, tamamen yöre halkının kullanımına bırakılacak.
Yaklaşık 50 milyon TL´ye mal olan projenin, bölge açısından çok önemli olduğunu söyleyen Doğu Biga Madencilik Proje Müdürü Çağın Şen, "Bölgeye ilk geldiğimizde, ilk farkına vardığımız önemli noktalardan birisi şu oldu; Bölgede hem miktar olarak hem su kalitesi olarak ciddi bir içme suyu problemi vardı. Ayrıca bölgede kuru tarım yapıldığından tarımsal üretimde kısıtlı bir ekonomik fayda vardı. Üçüncü özellikle kurak dönemde bizim maden projemizin su ihtiyacı vardı. Bu üç ihtiyacı karşılayacak bir proje olarak Altınzeybek-2 göleti ortaya çıktı. İlk planlamamızdan sonra, daha fazla köyü suya kavuşturmak amacıyla göletin su tutma kapasitesini artırdık. Bu bize ekstra maliyet getirmiş olsa da göletin yapım amacına uygun olarak birçok köye su sağlayacak olması bizi mutlu ediyor. Kirazlı projesi, şu anki maden planına göre 6 senelik bir işletme. Buna karşın gölet, bölgenin 50 yıllık su ihtiyacına göre planlandı. Burada kuru tarımdan sulu tarıma geçildiğinde, Kumarlar köyü yakınındaki tarımsal alanlarda çok ciddi olarak gelir artışı olacak. Aynı zamanda bütün civar köyler, ciddi anlamda bir su kaynağına, sağlıklı bir içme suyuna kavuşmuş olacaklar" dedi.
İnşa aşamasında çevre köylerden büyük destek gördüklerini de söyleyen Şen: "Başta Kumarlar köyümüz olmak üzere bütün civar köyler, çok sıcak baktılar, çok sevinçle karşıladılar. Bizim diğer tamamlamış olduğumuz alt yapı projeleri de gerek enerji nakil hattı olsun gerek Şapçı Çan Çanakkale bağlantı yolu projemiz olsun, bütün bunlar civar köylerde büyük sevinçle karşılandı. Birçok insanın hayatına güzel bir dokunuş yapmış olduk. Göletin planlamasında, proje aşamasında, daha sonra da inşaat aşamasında DSİ ile birlikte çalıştık. İmzaladığımız karşılıklı protokollerle bu projeyi birlikte hayata geçirdik. Bütün finansmanını da Doğu Biga Madencilik olarak biz üstlendik. Göletin, isale hatları, enerji nakil hatları, terfi istasyonları ve inşaatın geneline baktığımızda 50 milyon TL´nin üzerinde bir yatırıma imza atmış olduk. Projenin hayata geçirilmesinde hem kadın hem erkek 60´ın üzerinde kişi görev aldı. Böylelikle, bu projede de birçok insanımıza inşaat sürecinde istihdam sağlamış olduk" diye konuştu.
Göletin yeni yılın hemen başında devreye alınmasını hedeflediklerini de aktaran Çağın Şen, "Mevsimsel koşullara da bağlı olarak, yeni yılın başlarında göletin açılışını yapmış olacağız. Gölet projesinin yanında, buna ek olarak Yukarışapçı Köyünü Çan Çanakkale yoluna bağlayan yaklaşık 12 kilometrelik bir yolu da Çanakkale İl Özel İdaresi´ne başarıyla teslim ettik. Bu da hem Bayramiç hem Çan köylerini birbirine bağlayan, günlük seyahat süresini kısaltan, çok faydalı ve civar köylerde sevinçle karşılanan bir proje oldu. Bununla birlikte Çanakkale şehir merkezinden yaklaşık 34 kilometrelik bir enerji nakil hattının da inşaatını tamamladık. Eski bir hat olduğundan sık sık kesintiler yaşanmaktaydı. Bu noktada birçok insana da daha sağlıklı bir enerji kaynağı yaratılmış oldu. Kirazlı projemiz, şu anki planlamamıza göre yaklaşık 6 yıl sürecek ancak gerek gölet gerek enerji ve yol gibi alt yapı çalışmaları çok uzun yıllar bölge halkına hizmet edecek" dedi.
Altınzeybek-2 Göleti Proje Sorumlusu Salih Tuğrul da, proje hakkında teknik bilgiler verdi. Tuğrul, "Gölet projesinde, suyun depolanacağı alan yaklaşık 500 bin metrekarelik bir alan. Burada depolanacak su miktarı, 3.8 milyon metreküp. Göletimiz, 30 metre yüksekliğinde olacak. Burada kullandığımız inşaat malzemelerinin tamamına yakınını bu yöreden temin ettik. Barajda çalışan personelimizin yüzde 60´ı da yine bu yörede yaşayanlardan seçildi. Civar köylerimizde yaşayan vatandaşlarımız, buradan kendilerine hem içme hem sulama suyu sağlanacağını bildikleri için bizlere hep yardımcı oldular. Buradaki inşaatımız yaklaşık iki sene sürdü. En çok dikkat ettiğimiz şey iş güvenliğiydi. İki yıllık çalışma süremizde, çok şükür ki herhangi bir iş kazası olmadan projeyi tamamladık" diye konuştu.

ÇANAKKALE

22 Kasım 2019 Cuma

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