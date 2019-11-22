Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, Çan ilçesine bağlı Karakoca köyünde kaçak kazı yapıldığının tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonda zanlılar suçüstü yakalandı.

Önceki gün Eskibağlar mevkisinde yapıldığı tespit edilen kaçak kazı sonrası harekete geçen ekipler, şüphelilerin suçüstü yakalanabilmesi için operasyon planladı. Dün gerçekleştirilen operasyonda; G.B. ve E.S. isimli şahıslar 10 metrelik çukur ve akabinde 2 metrelik mağara içinde 2 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet kova ve 1 adet 10 metrelik ip ile birlikte suçüstü yakalandı. Olaya karıştığı tespit edilen H.Ş.Y., O.F.T. ve S.G. isimli şahısların yakalama çalışmalarına ise devam ediliyor.

Ele geçirilen malzemelerin tamamı muhafaza altına alındı. Şüpheliler G.S. ve E.S. isimli şahısların ise gözaltına alınarak evrakların tamamlanması sonrası Cumhuriyet Savcılığına sevk edilecekleri açıklandı.

ÇANAKKALE 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:32

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