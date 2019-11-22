Çanakkale´de 49 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı

ÇANAKKALE´de jandarma, 49 kaçak göçmen ile 1 organizatörü yakaladı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Ayvacık bölgesinde düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan´ın Midilli Adası´na geçiş yapma hazırlığında olan Afganistan uyruklu 49 göçmen yakalandı. Operasyonda organizatör olduğu belirlenen S.Ç. gözaltına alınırken, 1 minibüse de el konuldu.
Kaçak göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
ÇANAKKALE
22 Kasım 2019 Cuma
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