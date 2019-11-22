Çanakkale'de kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

ÇANAKKALE´nin Çan ilçesinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 2 kişi, suçüstü yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Çan ilçesi Karakoca Köyü Eskibağlar mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Hemen bölgeye giden jandarma, 10 metrelik çukur kazarak, 2 metrelik mağaraya ulaşan G.B. ve E.S.'yi suçüstü yakaladı. 2 kazma, 1 kürek, 1 kova ve 10 metrelik ip ele geçiren jandarma, ikiliyi gözaltına aldı.

Jandarma kaçak kazıya katıldıkları belirlenen H.Ş.Y., O.F.T. ve S.G. adlı şüphelileri ise arıyor.



ÇANAKKALE 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:32

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