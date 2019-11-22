Çanakkale'de uyuşturucu operasyonuna 2 gözaltı

ÇANAKKALE'de, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 4 ve 11 Ekim gümleri Çanakkale´nin Biga ilçesi Akköprü köyü Arnavut Dere Mevki ile Geyikkırı köyündeki ormanlık arazide düzenlenen operasyonda 138 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Başlatılan geniş çaplı soruşturmada şüphelilerin V.B. ile Y.U. olduğu tespit edildi. Jandarma Y.U.'yu Biga ilçesinde, V.B.'yi ise Bursa´nın Karacabey ilçesinde yakalandı.

Operasyonlarda, 1 kilo kıyılmış tütün, 400 dolu makaron ve 4 tütün sarma makinesi ele geçirildi.



ÇANAKKALE 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:32

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