Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne yeni hizmet binası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne yeni hizmet binası

İHA

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binasının temel atma töreni bugün gerçekleştirildi.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne yeni hizmet binası

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binasının temel atma töreni bugün gerçekleştirildi.

2019 yılı yatırım programı kapsamında yeni İl Emniyet Müdürlüğü binasının yapım izni 81 ilde yalnızca Çanakkale’ye verilmişti. Bu kapsamda yeni hizmet binası için temel atma töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan temel atma törenine, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, Jülide İskenderoğlu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, siyasiler, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

"Bu sene yalnızca Çanakkale için yeni emniyet binası izni verildi"
AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, açılış töreninde yaptığı konuşmada bu sene sadece Çanakkale için yeni emniyet binası izninin verildiğini vurgulayarak, “Her şehre hizmet etmek büyük bir onurdur, gururdur. Ama Çanakkale’ye hizmet etmek bambaşka bir onurdur, gururdur. Çanakkale, Cumhuriyetimizin ön sözü, Gazi Mustafa Kemal’in tarih sahnesine çıkmaya başladığı özel yer. Hep söylüyorum; Türkiye bir kitap olsa, ön sözü Çanakkale olur. O yüzden ülkemizin her karışı kıymetli olmakla beraber Çanakkale’mizin kıymeti, şehitlerimizin hatırası, doğal güzellikleri bambaşka bir kentimiz. Bir derdimiz var; Çanakkale’miz ayağa kalksın istiyoruz. Bir derdimiz var; Çanakkale’miz küçük polemiklere yanlış gündemlere değil, hizmete, çalışmaya gündem olsun istiyoruz. Önümüzde 4 yıl seçim yoksa halktan biz bu kadar süre için yetki almışsak, sonuna kadar kullanalım bu dönemi polemiksiz, kavgasız, gerginlikten uzak bir hizmet dönemi yapalım. Dönüp arkaya baktığımızda da Çanakkale ayağa kalksın bu dönemde istiyoruz. Yoksa en kolayı kavga etmek, en kolayı tartışmak. En kolayı uyduruktan bir afişle eylem yapmaya çalışmak." diye konuştu.

Turan, sözlerine şöyle devam etti:
"Ama mesele valisiyle, bakanıyla, vekiliyle aynı masaya oturup Çanakkale’nin sorunlarını çözme iradesinde olunması. O yüzden bir daha diyorum ki; bu önümüzdeki 4 yılı hizmet yılı yaparsak Çanakkale’miz bir levıl daha atlar. 5 sene sonra da gururla bu günleri yad ederiz. Bu sene sadece bir ilde emniyet binasına izin verildi, inşaatı için. O da Çanakkale. Çanakkale’de farklı olmayı, işlerimizi takip etmeyi, milletin bize erdiği emaneti baş tacı etmeyi bir görev biliyoruz. O yüzden bugün büyük bir gururla söylüyorum ki; zaten bir ihtiyaç olan emniyet binamızın, Türkiye’de bu yıl atılan tek emniyet binası inşaat temeli olması da ayrıca bir gurur bizim için. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şuan ki mevut binamız şehrin tam göbeğinde, emniyet sorunu olan bir noktadaydı. İnşallah 2020 yılı Nisan ayında burayı bitirip hep beraber açtığımızda, bizim için gece gündüz çalışan yeri geldiğinde canını ortaya koyan emniyet mensuplarımıza güzel çalışma ortamı sunacağımız gurur duyulacak bir yer olacak.”

"İlimizde yapılan yatırımlar dünya çapında ilgiyi Çanakkale'ye çekmektedir"
Törende konuşan bir diğer isim ise Çanakkale Valisi Orhan Tavlı'ydı. Son yıllarda Çanakkale'ye yapılan yatırımların önemine değinen Vali Tavlı, “Son yıllarda ilimizde yapılan yatırımlar ülkemizde ve dünya çapında ilgiyi Çanakkale’ye çekmekle birlikte; eğitime, sağlığa, spora, ulaşıma ve güvenliğe yapılan büyük yatırımlar tüm hızıyla devam etmektedir. Bugün de bu yatırımlara bir yenisini daha ekleyerek, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğümüzün yeni hizmet binasının temelini sizlerle birlikte atmanın onurunu ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında büyük bir özveriyle çalışarak milletimizin huzur ver güvenliğini sağlayan polis teşkilatımızın mensupları, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruma huzur ve güven ortamını tesis etme, suç işlenmesini önleme ve işleyenleri adalete teslim etme gibi kutsal bir görevi 174 yıldır başarılı bir şekilde gururla ifa etmektedirler. Yeni hizmet binamız, ilimizin nüfusu, personel sayısı, olay sayısı ve şehrin büyümesi göz önünde bulundurularak projelendirilmesi ve hizmete girmesiyle birlikte vatandaşlarımıza daha da kaliteli bir hizmet sunulacaktır” şeklinde konuştu.

ÇANAKKALE

22 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:32
  • GÜNEŞ 08:00
  • ÖĞLE 13:05
  • İKİNDİ 15:38
  • AKŞAM 18:01
  • YATSI 19:23
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ÇOMÜ'de 'Diş Hekimliği Fakültesi Önlük Giyme Töreni' gerçekleştirildi
YEREL HABERLER ÇOMÜ'de 'Diş Hekimliği Fakültesi Önlük Giyme Töreni' ...
Biga Belediye Başkanı Erdoğan: "2018 yılını ibraz etmiyor, kayıp 600 bin lira hala ortada yok"
YEREL HABERLER Biga Belediye Başkanı Erdoğan: "2018 yılını ibraz ...
Çanakkale'de Diş Hekimliği öğrencileri beyaz önlük giydi
YEREL HABERLER Çanakkale'de Diş Hekimliği öğrencileri beyaz önlük ...
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonuna 2 gözaltı
YEREL HABERLER Çanakkale'de uyuşturucu operasyonuna 2 gözaltı
Çanakkale'de kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü ...
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasının temeli atıldı
YEREL HABERLER Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasının ...
Çanakkale´de 49 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale´de 49 kaçak göçmen ve 1 organizatör ...
Çanakkale'de 1. Dünya Savaşı'ndan kalma mühimmat imha edildi
YEREL HABERLER Çanakkale'de 1. Dünya Savaşı'ndan kalma mühimmat imha ...
Çanakkale'de 49 mülteci yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de 49 mülteci yakalandı
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli ...
Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar
YEREL HABERLER Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar
Kaan Sunal Çanakkale’de toprağa verildi
YEREL HABERLER Kaan Sunal Çanakkale’de toprağa verildi
Çanakkale´deki Altınzeybek-2 göleti su tutmaya hazır
YEREL HABERLER Çanakkale´deki Altınzeybek-2 göleti su tutmaya hazır
Çanakkale’de 265 bin 550 dekar tarım arazisi sulandı Ülke ekonomisine 218 milyon TL katkı sağladı
YEREL HABERLER Çanakkale’de 265 bin 550 dekar tarım arazisi ...
Çanakkale’de 139 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale’de 139 düzensiz göçmen yakalandı
'Elif’in Düşleri' tatilde 17 Burda’da
YEREL HABERLER 'Elif’in Düşleri' tatilde 17 Burda’da
Çanakkale'de 139 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de 139 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'de, 265 bin dekar tarım arazisi sulandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de, 265 bin dekar tarım arazisi sulandı
Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus askeri römorkörü, Çanakkale Boğazı´ndan geçti
YEREL HABERLER Rus askeri römorkörü, Çanakkale Boğazı´ndan geçti
Çanakkale'de 'gümrük kaçağı ürün' operasyonu
YEREL HABERLER Çanakkale'de 'gümrük kaçağı ürün' operasyonu
(ÖZEL) Bir yılda 1 milyon kişi gezecek Pensilvanya'daki Pen Museum'dan geri alınan eserler ziyaretçi akınına uğruyor Avrupa’da 'Yılın Müzesi' olmaya aday Troya Müzesi, ziyaretçilerin büyük beğenisini kazanıyor
YEREL HABERLER (ÖZEL) Bir yılda 1 milyon kişi ...
Okul öncesi öğretmenlerine seminer verildi
YEREL HABERLER Okul öncesi öğretmenlerine seminer verildi
Gelibolu zabıtasından iş yerlerine ruhsat denetimi
YEREL HABERLER Gelibolu zabıtasından iş yerlerine ruhsat denetimi
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X