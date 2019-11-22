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Biga Belediye Başkanı Erdoğan: "2018 yılını ibraz etmiyor, kayıp 600 bin lira hala ortada yok"

İHA

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, "Bu 600 bin lirayı anlatsın vatandaşa. Sokakta da rahat rahat gezsin. Bu kayıp 600 bin lira yokken nasıl rahat uyuyabiliyorsunuz? Nerede bu para?" dedi.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “Bu 600 bin lirayı anlatsın vatandaşa. Sokakta da rahat rahat gezsin. Bu kayıp 600 bin lira yokken nasıl rahat uyuyabiliyorsunuz? Nerede bu para?” dedi.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Biga’da görev yapan basın mensuplarıyla düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Başkan Erdoğan, birçok dedikoduya belgeleriyle yanıt vererek, gündeme ilişkin sorulan sorulara tüm detaylarıyla açıklık getirdi. Başkan Erdoğan, sıkça tartışılan kayıp 600 bin lirayı, önceki dönem belediye başkanı İsmail Işık tarafından 2018 yılı Biga Kent Hizmetleri Şirketi faaliyet raporunun neden ibraz edilmediğini ve bundan neden kaçıldığını sordu. Başkan Erdoğan ayrıca bir basın kuruluşunda, Belediye hizmetleri ve ihale süreçleriyle ilgili çıkan eksik ve yanlış algıya yol açan haberlere de belgeleriyle cevap verdi.

"2018 yılını ibraz etmiyor, kayıp 600 bin lira hala ortada yok"
“Belediye emanettir" diyerek sözlerine başlayan ve merak edilen konulara açıklık getiren Başkan Erdoğan, "Belediyenin sahibi hepimiz, yani Bigalılardır. Biz şuan görevdeyiz ama bu kurumun sahibi değiliz, emanetçiyiz. Belediyemize ait bir şirket var. 5 yıl önce kuruldu. Eski Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Işık, Biga Kent Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ’de görevde bulunduğu 2018 yılına ait faaliyet raporunu düzenlemedi. Bu raporun düzenlenmesi sorumluluğu ve imza altına alınmasıyla ilgili yılda görev yapan Yönetim Kurul Başkanı İsmail Işık’a aittir. Şirketlerde bu raporların amacı saydamlık ve kendinden sonra gelen yönetim kuruluna hesap verebilirliği sağlamak için çok önemlidir. Ama alamadık. 2018 yılı faaliyet raporu sözlü ve noter üzerinden yazılı olarak istenmesine rağmen şirketin yeni yönetim kuruluna ısrarla teslim edilmemiştir. Bu rapor eski yönetim kurulu başkanı tarafından imza altına alınarak teslim edilmemesi bizce yeni göreve başlayan bizler hesap verebilirlikten uzaklaşmak olarak görüyoruz. Yani nasıl bir sahiplenmedir hala anlayamadık. Belediyenin resmi sosyal medya hesaplarını bize vermedikleri gibi bunu da vermiyorlar. Mobbing ve ufak tefek şeylerle gündeme gelmeye çalışıyorlar. Esnaftan 10 lira, 20 lira toplanan 600 bin lira hala yok. Bu dava yargıda şu anda. Bu işi emanet olarak almışsın çık insanlara hesap ver. Bu 600 bin lirayı şöyle yaptım de, böyle yaptım de, görmedim de. Yazık günah değil mi? Mali işler müdürümüz o yüzden açıkta. Mahkemede hesap vermeye çalışıyor. Yazık değil mi o adama? Hesap adamıyım diye bize iş öğreteceğine çıksın hesap versin. Bu 600 bin lirayı anlatsın vatandaşa. Sokakta da rahat rahat gezsin. Bu kayıp 600 bin lira yokken nasıl rahat uyuyabiliyorsunuz? Nerede bu para?” ifadelerini kullandı.

"Biga Belediyesinden para çıkmıyor, biz bunun derdindeyiz"
Balıkkaya Mesire Alanı ile ilgili de bilgiler veren Başkan Erdoğan, "Balıkkaya Mesire Alanı projemizle ilgili çalışmalar mevcut. Oradaki kullanılmayan alanı da genişleterek Biga’nın en güzel alanını değerlendireceğiz. Projeyle ile ilgili bir fikrimiz daha oluştu. Yapılan düzenlemenin haricinde kale görünümlü bir duvar olursa daha hoş bir hal alacak kanaatindeyiz. 2020 yılından sonraki programımızda projemize hız vereceğiz. Biz yüzme havuzu vaat ettik mi? Ettik. Gerçekleşiyor mu? Gerçekleşiyor. Kim yapıyor? Gençlik ve Spor Bakanlığı. Biga Belediyesinden para çıkmıyor. Biz bunun peşindeyiz. Biz Grup Başkanvekilimizin sayesinde bakanlıklarımızla ilişki ve görüşmelerimizi yakın tutarak, görüşerek, derdimizi anlatarak almamız gerekeni almak için mücadele ediyoruz. Herkes yüzme öğrensin seferberliği başlatıldı. Biz sahil şehriyiz ve deniz 18 kilometre uzaklıkta. Biz Bigalılar üç ay yüzebiliyoruz. Bizim 12 ay yüzebilmemiz lazım” şeklinde konuştu.

ÇANAKKALE

22 Kasım 2019 Cuma

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