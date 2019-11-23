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Eski tarım aletlerinden 'Osmanlı Torunu Müzesi' oluşturdu

DHA

- ÇANAKKALE'nin Çan ilçesine bağlı Çomaklı köyünde yaşayan işçi emeklisi Mehmet Bul (56), 15 yıl önce evinin bir bölümünü eski tarım aletlerinden oluşan 'Osmanlı Torunu Müzesi'ne dönüştürdü. Mehmet Bul, bu müzeyle amacının eski ve yeni tarihe ışık tutmak olduğunu söyledi.

- ÇANAKKALE'nin Çan ilçesine bağlı Çomaklı köyünde yaşayan işçi emeklisi Mehmet Bul (56), 15 yıl önce evinin bir bölümünü eski tarım aletlerinden oluşan 'Osmanlı Torunu Müzesi'ne dönüştürdü. Mehmet Bul, bu müzeyle amacının eski ve yeni tarihe ışık tutmak olduğunu söyledi.
Çan ilçesi Çomaklı köyünde oturan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Bul, eski tarım aletlerinden oluşan parçaları evinin bir bölümünde toplayarak, 'Osmanlı Torunu Müzesi'ne dönüştürdü. Gelen ziyaretçileri evin giriş kısmındaki bölümde dibek taşı, bulgur taşı, toprak kerpiç, su matarası, nohut, mısır kavurma kabı, orak, saban, ahşaptan yayık ayran yapma makinesi, elde kullanılan odun arabası, halı dokuma makinesi, terazi, elek, kürek, testi ve ahşap kaşıklar karşılıyor. Evin kapalı bir bölümünde ise gaz lambası, mataralar, fener, berberlerin yüz yıkamak için kullandığı kap, çivi, pense, çekiç, at nalı, ibrik, bakırdan kap, közle çalışan ütü, bıçak, radyolar, teypler, daktilo ve plak gibi aletler, ziyaretçileri 100 yıllık bir yolculuğa çıkarıyor. Köye gelen vatandaşlar, eski tarım aletlerinin bulunduğu müzeyi ilgiyle geziyor. 'Osmanlı Torunu Müzesi'nde 500'e yakın eser yer alıyor.
'YENİ NESİLLERE AKTARMAK İSTİYORUZ'
Geçmişi geleceğe taşımak için, 'Osmanlı Torunu Müzesi´ni kurduğunu kaydeden Mehmet Bul, "Tarım üzerine geçmişte kullanılan tüm ürünleri burada topluyoruz. Yeni nesillere aktarmak istiyoruz. Bu konuda elimizden geleni yapıyoruz. Ziyarete gelenlere müzemizi ve içindeki geçmişi anlatıyoruz. Ziyaretçiler, içeriye girince inanamıyor. Taş evin girişinde evin doğallığını bozmadan bu müzeyi hazırladık" şeklinde konuştu.
Çomaklı köyünün hayvancılık ve sebzecilikle uğraştığını söyleyen Köy muhtarı Halil İbrahim Öztürk, ""Bu müzede geçmişte ve günlük hayatta kullanılan çocuklarımızın ve gençlerimizin bilmediği tarım aletlerinin kullanıldığı ürünler yer alıyor" dedi.
`BU ÜRÜNLER GELECEKTEKİ ÇOCUKLAR İÇİN BİR HATIRADIR´
Ziyaretçilerden Hamide Çetiner, "Bu müzedeki çoğu tarım aletlerini biz kullandık. Bu ürünler gelecekteki çocuklar için bir hatıradır. Şimdiki çocuklar bu ürünleri bilmiyorlar. Müzeyi ziyaret ettikçe öğrenecekler" dedi.
'GEÇMİŞİMİZE IŞIK TUTMAK İÇİN ANLATIYORUZ'
Gençlere ışık tutmak için müzenin hazırlandığını ifade eden köy sakinlerinden Mehmet Sarıbıyık ise, "Ziyaretçiler bu müzeyi gelip, gezdikçe mutlu oluyoruz. Öğrenciler bize bu ürünleri soruyorlar. Biz de onlara geçmişimize ışık tutmak için anlatıyoruz" diye konuştu.

ÇANAKKALE

23 Kasım 2019 Cumartesi

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