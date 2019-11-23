Çanakkale'de 83 mülteci yakalandı

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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla lastik bot ile Yunanistan’ın Midilli adasına gitmeye çalışan 83 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında 2 ayrı lastik bot içerisinde bir grup mülteci olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye Sahil Güvenlik botu gönderdi. Durdurulan lastik botların içerisinde yabancı uyruklu 19 erkek, 18 kadın ve 46 çocuk olmak üzere toplam 83 mülteci yakalandı.

Küçükkuyu Sahil Güvenlik Komutanlığı karakoluna götürülen mülteciler, burada tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

ÇANAKKALE 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:33

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