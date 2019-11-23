Bülent Turan'dan Öğretmenler Günü mesajı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Açıklamasında tüm öğretmenlerin bu özel gününü kutlayan Turan, "Medeniyetimizin inşasında, milletimizin kutlu tarihi yolculuğunda öğretmenler, daima önemli bir rol üstlenmiş; öğretmenlik, tarih boyunca en çok anlam atfedilen mesleklerden biri olmuştur. Bir toplumun yarınlarının güçlü bir şekilde inşası iyi bir eğitimle mümkündür. Eğitim sistemimizin baş aktörleri olan öğretmenlerimiz; milli ve manevi değerlerine bağlı, bilimle, ilimle ve irfanla donanımlı nesiller yetiştirerek önemli bir rehber olmaktadır. Toplumun mimarları olan öğretmenlerimizi, sadece 24 Kasım’da hatırlatmak yetmez. 24 Kasım, ömrümüzün her gününe izler bırakan öğretmenlerimize hayat bağından derdiğimiz gülleri sunmak için bir vesiledir. Çanakkale’mizde görev yapan öğretmenlerimiz ve hemşehrilerimiz başta olmak üzere, yurdun dört bir yanında büyük fedakarlıklarla görev yapan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

ÇANAKKALE 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:33

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