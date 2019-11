Lapseki'de Şehitler Kur'an Kursu ve İnci Taneleri Kreşi törenle açıldı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde müftülüğe bağlı Şehitler Kur’an Kursu İnci Taneleri Kreşi törenle hizmete açıldı.

Hayırsever Hasan Ayçiçek’in '46 Yaş Kreş Kur'an Kursu' yapılması şartıyla Lapseki İslam Eserlerini Koruma ve Yaşatma Derneğine 4 parselden birisini bağış olarak verdiği alanda 2017 yılı içerisinde başlanan inşaat çalışmaları tamamlanarak Lapseki İlçe Müftülüğüne tahsis edildi. Lapseki Müftülüğü ve hayırsever vatandaşların desteği ile içi donatılan yapı, ‘Şehitler Kur'an Kursu İnci Taneleri Kreşi’ olarak isimlendirildi. 1 oyun odası, 2 sınıf, 1 mutfak,1 yemekhane, 1 idare odası, 2 öğrenci lavabosu ve idari lavaboların bulunduğu ve 14 Ekim 2019 tarihi itibari ile eğitimöğretime başlayan Şehitler Kur'an Kursu İnci Taneleri Kreşi’nin resmi açılışı törenle gerçekleştirildi.

Düzenlenen açılış törenine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Ak Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Ak Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Lapseki belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, İl Özele İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.



"Eksik okulumuz kalmayacak"

Törende konuşan Ak Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Bu millete olan borcumuzu ödemek istiyoruz" diyerek başladığı açıklamasında, "Gece gündüz çalışarak, bu milletin bize olan emanetini taşıyarak, bu toprakların ayağa kalkmasını gönülden istiyoruz. Lapseki’mizin dönüşümünü değişimini hep beraber yaşadık. Doğalgazımız evlerde yanmaya başladı. Bu dönemde Lapseki’nin bütün mahallelerine doğal gaz gelecek. Altyapı, doğalgaz, su, gibi işler artık geride kaldı, yoluna girdi. Şimdi daha estetik işlere başlıyoruz. Orman Bölge Müdürlüğünün olduğu yer, eski belediye binası, pazar yeri meselesi gibi Lapseki’nin ruhuna dokunacak birçok projeyi inşallah beraberce takip edip, hayata geçireceğiz. Sahilimiz güzel olduğu gibi arka mahallelerimiz de güzel olacak inşallah. Hepsini ayağa kaldırmak, şık hale getirmek hepimizin görevi. Kaymakamımızla beraber gezdik, eksiklerimizi tespit ettik. Onların tamamlanması için seferberlik halinde yeni döneme hazırlayacağız. Eksik okulumuz kalmayacak. Hastanemize de inşallah, yeni bir anestezi uzmanımızla beraber yeni bir bölüm ekliyoruz. Her acil sorunumuzu Çanakkale’ye göndermemek için Lapseki Hastanemize de bir yoğun bakım merkezi açıyoruz” dedi.



"Her şey kıymetlidir ama çocuk bambaşka"

Çok kıymetli bir açılış için bir arada olduklarını aktaran Turan, şunları kaydetti:

“Çanakkale’mizin, Lapseki’mizin anaokulu, ilkokulu kampanyasının bir alt başlığı da kreş kampanyasıydı. Diyanet İşleri Başkanlığı Lapseki İlçe Müftülüğümüzün öncülüğüne bir güzel kreşin açılışını yapıyoruz. Çocukların bize emanet olduğunu en güzel bu mekanlar gösterir. Her şey kıymetlidir ama çocuk bambaşka. Biz o emanetleri bu güzel mekanlarda hocalarımın öncülüğüne annelerine babalarına, vatanına milletine, sağlıklı huzurlu, imanlı evlatlar olsun diye çalışacağız. 36 öğrenci kapasiteli, 165 metrekare imkanı olan, alt yapısı üst yapısı miniklerimiz için hazırlanmış olan bu güzel kreşimizi açma imkanı bulacağız. Hasan Ayçiçek büyüğümüz burayı bağışladı. İslam Eserleri Vakfımız emek gösterdi, müftülüğümüz gerekli çalışmaları yaptı. Diyanet İşleri bünyesinde de bu güzel kreşin açılışını yapıyoruz. Ama hala ihtiyacımız var. Hangi imkanı olan Lapsekili büyüğümüz bu konularda destek isterse yanındayız. Bağış yapmak isteyen vardır, özel okul açmak isteyen vardır, kreş açmak isteyen vardır. Kim varsa Lapseki’yi şekillendirecek omuz vermeye hazırız. Çünkü hala bizim bölgemizde önemli sayıda kreş ihtiyacımız var.”

ÇANAKKALE 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:33

GÜNEŞ 08:01

ÖĞLE 13:06

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 18:00

YATSI 19:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.