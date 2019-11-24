Rus savaş gemisi 'Azov' Akdeniz'e iniyor

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 151 borda numaralı 'Azov' adlı savaş gemisi, Akdeniz'e doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 14.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndü. Rus savaş gemisi, saat 15.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Türk Sahil Güvenlik botunun boğaz geçişi sırasında eşlik ettiği Rus savaş gemisinin güvertesinde askerlerin bulunması ise dikkat çekti.



ÇANAKKALE 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:34

GÜNEŞ 08:02

ÖĞLE 13:06

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 17:59

YATSI 19:22

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