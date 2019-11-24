Gelibolu'da, milli atlet Şevki Koru anısına koştular

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gelibolu'da, milli atlet Şevki Koru anısına koştular

DHA

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, milli maratoncu ve atletizm antrenörü Şevki Koru anısına koşu düzenlendi.

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, milli maratoncu ve atletizm antrenörü Şevki Koru anısına koşu düzenlendi.
Gelibolu'nun düşman işgalinden kurtuluşu etkinliklerinde, bu yıl 2'nci kez milli maratoncu Şevki Koru anısına atletizm yarışları ve halk koşusu düzenlendi. Gelibolu Belediyesi'nce organize edilen koşuya, İstanbul Balkan Şampiyonası maraton birincisi Haydar Doğan, Atina Maratonu birincisi Veli Ballı gibi isimlerin yer aldığı eski milli atletler de katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı´nın okunmasıyla başlayan koşular, 4 farklı kulvar ve 8 etap olarak gerçekleştirildi. Şevki Koru anısına düzenlenen koşuya katıldığı için mutlu olduğunu söyleyen milli maratoncu Veli Ballı, "Merhum hocamız ve ağabeyimiz adına düzenlenen bu güzel organizasyonda olmaktan gururluyum. Bugün ben de Şevki Koru hocamızın anısına 10 kilometre koşacağım. Kendisine rahmet diliyorum. Işıklar içinde uyusun" dedi.
Koşuya katılan eski milli atlet Haydar Doğan ise "Bugün Gelibolu'dayız. Gelibolu'da bulunmamızın sebebi 20 yıl antrenörlüğümüzü yapan, yüzlerce rekortmen şampiyon atletin yetişmesine katkı sunan Şevki Koru hocamız adına bu sene 2'nci kez düzenlenen koşular. Bu koşulara yoğun katılım var. Bunun nedeni de Şevki Koru hocamızın ömrü boyunca ülkemize kattığı değerlerdir" diye konuştu.
500 sporcunun katıldığı 4 kulvar ve 8 etapta gerçekleştirilen koşuların ana klasmanını oluşturan 5 bin metrelik koşuda; erkeklerde Alper Demir, kadınlarda ise Rahime Tekin birinciliği elde etti.
Ana klasman 10 bin metre koşularında ise 1'inci Mestan Turhan, 2'nci Murat Emektar ve 3'üncü Yunus Emre Akkuş oldu. Aynı kategorinin kadınlar etabında ise Duygu Turgut Soyan 1'inci, Sabriye Güzelyurt 2'nci ve Tuğçe Karakaya 3'üncü oldu.
Derecelere giren sporculara ödülleri Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, 2'nci Kolordu Komutanı Zekai Aksakallı, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgenaral Yüksel Erdin, Şevki Koru'nun oğlu Cihan Koru ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.
Milli maratoncu Şevki Koru anısına düzenlenen koşuyu geleneksel hale getirmek istediklerini belirten Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Özacar, 1937'de yapılan ilk Türkiye Maratonu'nda birinciliği elde ederek, Atatürk'ün elinden madalya alan Gelibolulu Şevki Koru'yu anmak amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini söyledi. Özacar, "Bu anlamlı organizasyonumuz kapsamında, Atatürk'ün huzurunda koşma şerefini elde eden ve büyük başarılar kazanan milli atletimizi sonsuz saygı ve rahmetle anıyoruz. 1913 yılında Gelibolu'da doğan Şevki Koru'yu 28 Eylül 2003'te kaybettik. Ruhu şad olsun. Bu anlamlı anma koşusuna katılan tüm sporcularımızı kutluyor, hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

ÇANAKKALE

24 Kasım 2019 Pazar

  • İMSAK 06:34
  • GÜNEŞ 08:02
  • ÖĞLE 13:06
  • İKİNDİ 15:37
  • AKŞAM 17:59
  • YATSI 19:22
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale'de esrarengiz balık ölümleri
YEREL HABERLER Çanakkale'de esrarengiz balık ölümleri
Çaydaki balık ölümleri köylüleri tedirgin etti
YEREL HABERLER Çaydaki balık ölümleri köylüleri tedirgin etti
Rus savaş gemisi 'Azov' Akdeniz'e iniyor
YEREL HABERLER Rus savaş gemisi 'Azov' Akdeniz'e iniyor
Tarihi Alan Başkanlığı'ndan Öğretmenler Günü'nde anlamlı paylaşım
YEREL HABERLER Tarihi Alan Başkanlığı'ndan Öğretmenler Günü'nde ...
Çanakkale´de 146 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale´de 146 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'de Öğretmenler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de Öğretmenler Günü kutlandı
AK Parti'li Turan: Bunların partisi bildiğiniz Game of CHP
YEREL HABERLER AK Parti'li Turan: Bunların partisi bildiğiniz Game ...
Bülent Turan: “Bunların partisi bildiğiniz Game of CHP”
YEREL HABERLER Bülent Turan: “Bunların partisi bildiğiniz Game of ...
Biga'da 'Arıcılık, Sorunları ve Pazarlama' konferansı
YEREL HABERLER Biga'da 'Arıcılık, Sorunları ve Pazarlama' konferansı
Lapseki'de Şehitler Kur'an Kursu ve İnci Taneleri Kreşi törenle açıldı
YEREL HABERLER Lapseki'de Şehitler Kur'an Kursu ve İnci Taneleri ...
Rus istihbarat gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER Rus istihbarat gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus araştırma ve istihbarat gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER Rus araştırma ve istihbarat gemisi, Çanakkale ...
Jülide İskenderoğlu’ndan ‘kadına yönelik şiddetle mücadele’ açıklaması
YEREL HABERLER Jülide İskenderoğlu’ndan ‘kadına yönelik şiddetle ...
Çan Belediye Başkanı Bülent Öz’den Öğretmenler Günü mesajı
YEREL HABERLER Çan Belediye Başkanı Bülent Öz’den Öğretmenler Günü ...
Bülent Turan'dan Öğretmenler Günü mesajı
YEREL HABERLER Bülent Turan'dan Öğretmenler Günü mesajı
Çanakkale'de 83 mülteci yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de 83 mülteci yakalandı
Eski tarım aletlerinden 'Osmanlı Torunu Müzesi' oluşturdu
YEREL HABERLER Eski tarım aletlerinden 'Osmanlı Torunu Müzesi' ...
Ayvacık'ta 46'sı çocuk 83 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Ayvacık'ta 46'sı çocuk 83 kaçak göçmen yakalandı
ÇOMÜ'de 'Diş Hekimliği Fakültesi Önlük Giyme Töreni' gerçekleştirildi
YEREL HABERLER ÇOMÜ'de 'Diş Hekimliği Fakültesi Önlük Giyme Töreni' ...
Biga Belediye Başkanı Erdoğan: "2018 yılını ibraz etmiyor, kayıp 600 bin lira hala ortada yok"
YEREL HABERLER Biga Belediye Başkanı Erdoğan: "2018 yılını ibraz ...
Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne yeni hizmet binası
YEREL HABERLER Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne yeni hizmet binası
Çanakkale'de Diş Hekimliği öğrencileri beyaz önlük giydi
YEREL HABERLER Çanakkale'de Diş Hekimliği öğrencileri beyaz önlük ...
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonuna 2 gözaltı
YEREL HABERLER Çanakkale'de uyuşturucu operasyonuna 2 gözaltı
Çanakkale'de kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X