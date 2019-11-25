Ayvacık'ta 45 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi sahilindeki zeytinlikler arasında saklanan 45 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kocaköy sahilindeki zeytinlikler arasında saklanan 45 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenlerle beraber 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi de gözaltına alındı. Operasyonda 1 bot ve 1 bot motoru da ele geçirildi. Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



ÇANAKKALE 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:35

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