Korgenaral Zekai Aksakallı’dan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat’a ziyaret

15 Temmuz darbe girişimi sırasında koruma Astsubayı Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir ile birlikte Özel Kuvvetler Komutanlığında darbe girişiminde bulunanlarla mücadele eden 2. Kolordu Komutanı Korgenaral Zekai Aksakallı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süha Özden, Prof. Dr. Bünyamin Bacak, Prof. Dr. Suat Uğur ve Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Monus da hazır bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Sedat Murat, Korgeneral Zekai Aksakallı'ya teşekkür etti. Korgeneral Aksallı da misafirperverliğinden dolayı Rektör Murat'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

ÇANAKKALE 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:35

GÜNEŞ 08:03

ÖĞLE 13:06

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 17:59

YATSI 19:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.