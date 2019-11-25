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Dijital Görüntü Tasarım ve Eğitim Merkezi projesi tanıtıldı

İHA

Güney Marmara Kalkınma Ajansı Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Destek Programı kapsamında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörlüğü adına başvurusu yapılan “Dijital Görüntü Tasarım ve Eğitim Merkezi” projesi, ÇOMÜ TV stüdyolarında tanıtıldı.
759 bin 156 lira 91 kuruş destek alan projenin yürütücülüğünü İletişim Fakültesi RadyoTelevizyon ve Sinema Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hülya Önal yaparken projede araştırmacı olarak İletişim Fakültesinden Doç. Dr. Tuğba Elmacı, Dr. Öğr. Üyesi H. Çağlar Doğru ve Öğr. Gör. Gökhan Akça yer alıyor.
Gerçekleştirilen proje lansmanına; Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Suat Uğur, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdullah Güç, GMKA İl Koordinatörü Recai Başaran, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Kasım’ın yanı sıra protokol üyeleri, akademisyenler ve basın mensupları katıldı.
Proje sürecini anlatarak projenin tanıtımını yapan Prof. Dr. Hülya Önal, merkezin Çanakkale için önemli bir değer olduğunu vurguladı. Önal, “Tüm sektör temsilcilerini Çanakkale’ye bekliyoruz ve bu stüdyonun oluşturulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diyerek şunları söyledi:
“Hareket yakalama olarak adlandırılan MOCAP, 3D animasyon ve video renk düzenlemesi (Color Correction) uygulamalarının ülkemizde sınırlı sayıda uygulayıcısı bulunmakta ve özellikle MOCAP uygulamaları için yurt dışından yüksek maliyetler ile hizmet alımı yapılmaktadır. Proje kapsamında ÇOMÜ İletişim Fakültesi ek binasında yer alan Uygulama Stüdyosuna kurulan teknolojik alt yapı ile mevcut ders programına 11 adet ders eklenmiştir. Bu sayede Radyo Sinema ve Televizyon Bölümünün 741 öğrencisi güncel teknolojik alt yapıyı ve yazılımları kullanabilen bireyler olarak ülkemizde bu konulardaki iş gücü açığını kapatmaya yardımcı olacaktır. Bu projeyle Çanakkale merkezli olarak ülkemizde kullanabilen nitelikli iş gücünü yetiştirmeyi amaçlamaktayız."
Prof. Dr. Hülya Önal’ın konuşmasının ardından ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, stüdyonun işleyişi ile ilgili teknik bilgilendirmelerde bulundu. ÇOMÜ’nün araştırma üniversitesi olma yolunda iddialı projelerle adından söz ettireceğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, Çanakkale Valisine, Çanakkale AK Parti Milletvekillerine ve GMKA temsilcilerine teşekkür etti.
Konuşmaların ardından, hareket yakalama stüdyosunda, Dr. Öğr. Üyesi H. Çağlar Doğru ve Öğr. Gör. Gökhan Akça’nın anlatımıyla gerçek zamanlı olarak üç boyutlu karakterlerin canlandırma performansı gerçekleştirildi.

ÇANAKKALE

25 Kasım 2019 Pazartesi

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