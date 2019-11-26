Kemoterapi ünitesinde koltuk kapasitesi arttırıldı

2012 yılından bu yana Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren kemoterapi ünitesi artık 25 koltuk kapasitesi ile yeni yerinde vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Günde 2030 hastanın günübirlik tedavilerinin uygulandığı kemoterapi ünitesinde aylık 450500 civarı onkoloji hastasına tedavileri uygulanıyor. Aynı zamanda hematoloji, romatoloji bölümlerinde takip edilen hastaların da tedavileri yapılıyor.

Her geçen gün kanser hastalığının artması neticesinde tedavi alan hasta sayısında da büyük bir artış yaşandığına dikkat çeken Başhekim Op. Dr. Ufuk Tali, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Halkımızın mağduriyetini bir nebze olsun gidermek için kemoterapi ünitemizin koltuk kapasitesini artırarak daha geniş bir alanda hizmet vermeye başlıyoruz” dedi.

Onkoloji Uzmanı Dr. Erdem Şen ise, “Maalesef kanser hastaları artarak devam ediyor. Tedavi ihtiyacının artması üzerine ise ayaktan tedavi ünitemiz için yeni bir alan ihtiyacı doğmuştur. Hastane yönetimimizin de desteği ile artık yeni yerimizde de daha geniş ve ferah bir mekanda aynı anda daha fazla sayıda hastamıza hizmet vereceğiz.” diye konuştu.

ÇANAKKALE 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:36

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