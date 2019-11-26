Kemoterapi ünitesinde koltuk kapasitesi arttırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kemoterapi ünitesinde koltuk kapasitesi arttırıldı

İHA

2012 yılından bu yana Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren kemoterapi ünitesi artık 25 koltuk kapasitesi ile yeni yerinde vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Kemoterapi ünitesinde koltuk kapasitesi arttırıldı

2012 yılından bu yana Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren kemoterapi ünitesi artık 25 koltuk kapasitesi ile yeni yerinde vatandaşlara hizmet vermeye başladı.
Günde 2030 hastanın günübirlik tedavilerinin uygulandığı kemoterapi ünitesinde aylık 450500 civarı onkoloji hastasına tedavileri uygulanıyor. Aynı zamanda hematoloji, romatoloji bölümlerinde takip edilen hastaların da tedavileri yapılıyor.
Her geçen gün kanser hastalığının artması neticesinde tedavi alan hasta sayısında da büyük bir artış yaşandığına dikkat çeken Başhekim Op. Dr. Ufuk Tali, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Halkımızın mağduriyetini bir nebze olsun gidermek için kemoterapi ünitemizin koltuk kapasitesini artırarak daha geniş bir alanda hizmet vermeye başlıyoruz” dedi.
Onkoloji Uzmanı Dr. Erdem Şen ise, “Maalesef kanser hastaları artarak devam ediyor. Tedavi ihtiyacının artması üzerine ise ayaktan tedavi ünitemiz için yeni bir alan ihtiyacı doğmuştur. Hastane yönetimimizin de desteği ile artık yeni yerimizde de daha geniş ve ferah bir mekanda aynı anda daha fazla sayıda hastamıza hizmet vereceğiz.” diye konuştu.

ÇANAKKALE

26 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 06:36
  • GÜNEŞ 08:04
  • ÖĞLE 13:06
  • İKİNDİ 15:36
  • AKŞAM 17:58
  • YATSI 19:22
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

15 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı kararı
YEREL HABERLER 15 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı kararı
AK Partili kadınlar kadına şiddete karşı yürüdü
YEREL HABERLER AK Partili kadınlar kadına şiddete karşı yürüdü
Dijital Görüntü Tasarım ve Eğitim Merkezi projesi tanıtıldı
YEREL HABERLER Dijital Görüntü Tasarım ve Eğitim Merkezi projesi ...
Korgenaral Zekai Aksakallı’dan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat’a ziyaret
YEREL HABERLER Korgenaral Zekai Aksakallı’dan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. ...
Ayvacık'ta 45 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Ayvacık'ta 45 kaçak göçmen yakalandı
Zıpkınla avladığı 4 kiloluk sinariti sosyal medyada paylaştı
YEREL HABERLER Zıpkınla avladığı 4 kiloluk sinariti sosyal medyada ...
Çanakkale'de AK Partili kadınlar, şiddete karşı yürüdü
YEREL HABERLER Çanakkale'de AK Partili kadınlar, şiddete karşı ...
Gelibolu'da '2. Şevki Koru Koşusu' gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Gelibolu'da '2. Şevki Koru Koşusu' gerçekleştirildi
Çanakkale’de 146 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale’de 146 düzensiz göçmen yakalandı
Karadeniz hamsisinin kilogram fiyatında düşüş sürüyor
YEREL HABERLER Karadeniz hamsisinin kilogram fiyatında düşüş sürüyor
Gelibolu'da, milli atlet Şevki Koru anısına koştular
YEREL HABERLER Gelibolu'da, milli atlet Şevki Koru anısına koştular
Çanakkale'de esrarengiz balık ölümleri
YEREL HABERLER Çanakkale'de esrarengiz balık ölümleri
Çaydaki balık ölümleri köylüleri tedirgin etti
YEREL HABERLER Çaydaki balık ölümleri köylüleri tedirgin etti
Rus savaş gemisi 'Azov' Akdeniz'e iniyor
YEREL HABERLER Rus savaş gemisi 'Azov' Akdeniz'e iniyor
Tarihi Alan Başkanlığı'ndan Öğretmenler Günü'nde anlamlı paylaşım
YEREL HABERLER Tarihi Alan Başkanlığı'ndan Öğretmenler Günü'nde ...
Çanakkale´de 146 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale´de 146 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'de Öğretmenler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de Öğretmenler Günü kutlandı
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X