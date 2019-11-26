Çanakkale merkezli FETÖ operasyonu: 21 askeri personele yakalama kararı

Efsane hatta o devir bitti!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çanakkale merkezli 15 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonda FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki askeri mahrem yapılanmasına yönelik olarak 21 askeri personel hakkında yakalama kararı verildi.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki mahrem yapılanmasına yönelik sürdürülen operasyon kapsamında 21 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıktı. 15 ilde eş zamanlı olarak başlatılan operasyon kapsamında 1 yarbay, 3 üsteğmen, 1 yedek subay, 8 astsubay, 8 uzman çavuş olmak üzere toplam 21 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

ÇANAKKALE 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:36

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 13:06

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 17:58

YATSI 19:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.