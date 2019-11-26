Lapsekili esnaflar kültür gezisinde buluştu

Lapseki Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından İstanbul'a kültür gezisi düzenlendi.

Oda Başkanı Cengiz Teoman İstanbul'da gerçekleşen programda Lapsekili esnaflarla bir arada olmaktan dolayı duydukları mutluluğu dile getirerek, "Esnaf ve Sanatkarlar Odamızın düzenlediği kültür turumuzda geziye katılan esnaf arkadaşlarla birlikte Eyüp Sultanda sabah namazını kıldık. Kahvaltı ile devam eden etkinliğimiz, boğaz turu, Dolmabahçe Sarayı, Miniatürk, Ayasofya ve Topkapı Müzesi ile sona erdi. Rehber eşliğinde gerçekleşen kültür gezimizin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Yorucu, sorunsuz ve samimi bir havada geçen bir gezi oldu" dedi.

Esnaflar, İstanbul gezisi sırasında bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

ÇANAKKALE 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:36

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