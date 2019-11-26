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Biga'da 'Çocuk Hakları Sözleşmesi' imzalandı

İHA

Biga Belediyesi ile Yeniçiftlik İlk/Ortaokulu arasında 'Çocuk Hakları Sözleşmesi' imzalandı. Proje, Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyor.

Biga'da 'Çocuk Hakları Sözleşmesi' imzalandı

Biga Belediyesi ile Yeniçiftlik İlk/Ortaokulu arasında ‘Çocuk Hakları Sözleşmesi’ imzalandı. Proje, Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıyor.
Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ile Yeniçiftlik İlk/Ortaokulu öğrencileri arasında 41 maddeden oluşan, ‘Çocuk Hakları Sözleşmesi’ 26 Kasım Salı saat 10:00’da Biga Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen törenle imza altına alındı. Programa, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Çocuk Meclisi Başkanı Egemen Eren, Yeniçiftlik İlk/Ortaokul Müdürü Ersin Tufan Kaya, Müdür Yardımcısı Emel Çimen, Yeniçiftlik Muhtarı Nejdet Irak, öğretmenleri, öğrenciler, aileleri ve basın mensupları katıldı. Öğrenciler, Biga Belediyesi’ne ellerindeki dövizler ve ‘Oyun hakkımız söke söke alırız’ sloganlarıyla geldi.

Yeniçiftlik'e basketbol sahası sözü
Programda konuşan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Yeniçiftlik’e basketbol sahası sözü vererek, “Biga Belediyesi ile Yeniçiftlik İlk/Ortaokul öğrencileriyle aramızda imza altına aldığımız Çocuk Hakları Sözleşmesi hayırlı uğurlu olsun. Okul müdürlerimiz, Çocuk Meclisi Başkanımız Egemen Eren bizleri daha önce ziyaret ederek incelememiz için sözleşmeyi teslim etmişlerdi. Biz de incelemeye gerek olmadığını çocuklarımızın yarının emanetçisi, geleceğimiz olduğunu ifade ederek üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Bizler sözleşmede Biga Belediyesi’nin yükümlülüğü olan ne varsa yapmaya hazırız. Ben muhtarımızın, müdürlerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin huzurunda basketbol sahasının sözünü veriyorum. Geçen hafta Biga’mızı ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanımız, Gençlik Merkezi’nin açılışında yüzme havuzu ve 20 adet basketbol sahası sözünü verdi. Bir basketbol sahası da Yeniçiftlik’te olacak inşallah. Ayrıca Biga Belediyesi olarak Atatürk Kültür Merkezi ve bilgi evlerimizde 3 binin üzerinde çocuğumuza farklı kategorilerdeki kurslarımızla destek veriyoruz. Ben bu projenin paydaşı olmaktan çok mutluyum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum, hayırlı olsun" dedi.
Konuşmaların ardından Çocuk Hakları Sözleşmesi tarafların onayına sunularak, üç nüsha halinde taraflarda kalmak üzere Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen ve Çocuk Meclisi Başkanı Egemen Eren tarafından imzalandı. Program çiçek takdimi, ikramların yapılması ve belediye binası önünde çekilen toplu fotoğraf ile sona erdi.

ÇANAKKALE

26 Kasım 2019 Salı

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