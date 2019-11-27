Çanakkale merkezli FETÖ operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

Çanakkale merkezli 15 ilde eş zamanlı olarak Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki mahrem yapılanmasına yönelik başlatılan operasyon kapsamında 16 şüpheli yakalandı.

Önceki gün, Çanakkale merkezli 15 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonda FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki askeri mahrem yapılanmasına yönelik olarak 21 askeri personel hakkında yakalama kararı verilmişti. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki mahrem yapılanmasına yönelik olarak 15 ilde eş zamanlı olarak başlatılan operasyon kapsamında 1 yarbay, 3 üsteğmen, 1 yedek subay, 8 astsubay, 8 uzman çavuş olmak üzere toplam 21 zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Operasyon sonucunda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelileri arama çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.

ÇANAKKALE 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:37

GÜNEŞ 08:06

ÖĞLE 13:07

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 17:58

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.