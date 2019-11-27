Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesıne kalite denetlemesinde tam puan

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi, ‘Sağlıkta Kalite Standartları’ kalite denetlemesinde 96.56 puan aldı.

Her yıl kalitesini bir adım daha ileri taşıma amacıyla çalışmalarını yürüten Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Sağlıkta Kalite Standartları kalite denetlemesinde de başarısını ispatlamış oldu. Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi, ‘Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi Ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik’ kapsamında Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından yılda 1 gerçekleştirilen kalite denetiminden almış olduğu yüksek puan ile kalitedeki başarısını gösterdi.

Başarının ekip işi olduğunu belirten Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ufuk Tali, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sağlıkta kalite standartları değerlendirmesinde hastanemiz 96.56 puan alarak bizi gururlandırmıştır. Hastane bir binadan veya tıbbi cihazlardan ibaret değildir. Bu hizmet alanında ciddi anlamda bir koordinasyon, altyapı ve ekip vardır. Eğer bir yerde başarı varsa mutlaka arka planında bir emek vardır. Başarı ekip işidir. Bizler de ekip olarak bu başarıyı sağlamış bulunmaktayız. Göstermiş oldukları fedakar çalışmalarından dolayı tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

ÇANAKKALE 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:37

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