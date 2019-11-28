Tahta Troya atı için İspanya'dan gönderilen 25 euroyla 15 fidan dikilecek

İSPANYA'nın Oviedo şehrinde yaşayan Prudencio Antuna Suarez, Çanakkale'deki Troya Müzesi'ne mektup ile birlikte 25 euro gönderip, tahta Troya atı talep etti. Tahta Troya atını hediye olarak göndereceklerini belirten Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, Suarez'in yolladığı 25 euro ile Erzurum Palandöken'e 15 fidan dikileceğini açıkladı.

İspanya'nın Oviedo şehrinde yaşayan Prudencio Antuna Suarez, merkeze bağlı Tevfikiye köyündeki Troya Müzesi'ne içinde 25 euro bulunan bir mektup göndererek, 14 santimetrelik tahta Troya atı talebinde bulundu. Bunun üzerine Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, Suarez'e göndermek üzere müzedeki mağazadan 14 santim yüksekliğinde tahta Troya atı aldı. Mağazayı işleten Anadolu Kültürel Girişimcilik Şirketi'nin sahibi Ege Bağlıkaya'nın hediye ettiği Troya atı ile birlikte iade edilmesi planlanan 25 euro ise Orman Genel Müdürlüğü'ne bağışlandı ve Suarez adına Erzurum Palandöken'e 15 fidan dikilmesi istendi.

'MERAKLA MEKTUBU OKUDUK'

Geçen hafta kuruma İspanya'nın Oviedo kentinden bir mektup geldiğini belirten Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, "Mektubu büyük bir merakla açtığımızda içinde ilk gördüğümüz zarfa yapıştırılmış bir 25 euro oldu. Merakla mektubu okuduk. Söz konusu mektupta İspanyol vatandaş yaklaşık 14 santim büyüklüğünde bir Troya atını göndermemizi rica etmişti. Son derece çarpıcı bir hikaye. Sadece Troya atını göndermek istemedik. Tahta atımızın yanı sıra İspanyolca bir rehber, bir ebru eseri, Troya Kardeleni yaka çiçekleri ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün hazırladığı bir kitap setiyle beraber kargomuzu hazır hale getirdik" dedi.

25 EURO, FİDANA DÖNÜŞTÜ

İspanyol vatandaş Suarez'in mektupla gönderdiği 25 euroyu fidana dönüştürdüklerini belirten Gölcük, şöyle devam etti: "Bu göndereceğimiz hediyeler gönlümüzden kopanlardı. Zarfın içinde parayı tekrar geri göndermeyi düşündük. Fakat ardından bunun doğru olmayacağını düşündük ve yeni bir girişimde bulunduk. Biliyorsunuz, Orman Bakanlığımızın 11 milyon fidan projesi vardı. Biz de İspanyol vatandaşın gönderdiği 25 euroyu bu projeye bağışladık. Bu bağışla 15 fidan Erzurum Palandöken'e dikilecek. Bağış belgesiyle beraber hazırladığımız kargoyu İspanya'ya geri gönderiyoruz. İnşallah bu kez tahta Troya atımız, içinde sevgiyi, barışı, dostluğu barındırıyor olacak. Umut ediyoruz ki, kargomuz İspanyol vatandaşa ulaştığında kendisiyle bir irtibat kurma, tanışma şansını yakalamış olacağız."

ÇANAKKALE 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:38

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