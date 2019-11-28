Tahta Troya atı için İspanya'dan gönderilen 25 euroyla 15 fidan dikilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tahta Troya atı için İspanya'dan gönderilen 25 euroyla 15 fidan dikilecek

DHA

İSPANYA'nın Oviedo şehrinde yaşayan Prudencio Antuna Suarez, Çanakkale'deki Troya Müzesi'ne mektup ile birlikte 25 euro gönderip, tahta Troya atı talep etti. Tahta Troya atını hediye olarak göndereceklerini belirten Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, Suarez'in yolladığı 25 euro ile Erzurum Palandöken'e 15 fidan dikileceğini açıkladı.  

İSPANYA'nın Oviedo şehrinde yaşayan Prudencio Antuna Suarez, Çanakkale'deki Troya Müzesi'ne mektup ile birlikte 25 euro gönderip, tahta Troya atı talep etti. Tahta Troya atını hediye olarak göndereceklerini belirten Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, Suarez'in yolladığı 25 euro ile Erzurum Palandöken'e 15 fidan dikileceğini açıkladı.  
İspanya'nın Oviedo şehrinde yaşayan Prudencio Antuna Suarez, merkeze bağlı Tevfikiye köyündeki Troya Müzesi'ne içinde 25 euro bulunan bir mektup göndererek, 14 santimetrelik tahta Troya atı talebinde bulundu. Bunun üzerine Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, Suarez'e göndermek üzere müzedeki mağazadan 14 santim yüksekliğinde tahta Troya atı aldı. Mağazayı işleten Anadolu Kültürel Girişimcilik Şirketi'nin sahibi Ege Bağlıkaya'nın hediye ettiği Troya atı ile birlikte iade edilmesi planlanan 25 euro ise Orman Genel Müdürlüğü'ne bağışlandı ve Suarez adına Erzurum Palandöken'e 15 fidan dikilmesi istendi. 
'MERAKLA MEKTUBU OKUDUK'
Geçen hafta kuruma İspanya'nın Oviedo kentinden bir mektup geldiğini belirten Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, "Mektubu büyük bir merakla açtığımızda içinde ilk gördüğümüz zarfa yapıştırılmış bir 25 euro oldu. Merakla mektubu okuduk. Söz konusu mektupta İspanyol vatandaş yaklaşık 14 santim büyüklüğünde bir Troya atını göndermemizi rica etmişti. Son derece çarpıcı bir hikaye. Sadece Troya atını göndermek istemedik. Tahta atımızın yanı sıra İspanyolca bir rehber, bir ebru eseri, Troya Kardeleni yaka çiçekleri ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün hazırladığı bir kitap setiyle beraber kargomuzu hazır hale getirdik" dedi.
25 EURO, FİDANA DÖNÜŞTÜ
İspanyol vatandaş Suarez'in mektupla gönderdiği 25 euroyu fidana dönüştürdüklerini belirten Gölcük, şöyle devam etti: "Bu göndereceğimiz hediyeler gönlümüzden kopanlardı. Zarfın içinde parayı tekrar geri göndermeyi düşündük. Fakat ardından bunun doğru olmayacağını düşündük ve yeni bir girişimde bulunduk. Biliyorsunuz, Orman Bakanlığımızın 11 milyon fidan projesi vardı. Biz de İspanyol vatandaşın gönderdiği 25 euroyu bu projeye bağışladık. Bu bağışla 15 fidan Erzurum Palandöken'e dikilecek. Bağış belgesiyle beraber hazırladığımız kargoyu İspanya'ya geri gönderiyoruz. İnşallah bu kez tahta Troya atımız, içinde sevgiyi, barışı, dostluğu barındırıyor olacak. Umut ediyoruz ki, kargomuz İspanyol vatandaşa ulaştığında kendisiyle bir irtibat kurma, tanışma şansını yakalamış olacağız."

ÇANAKKALE

28 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:38
  • GÜNEŞ 08:07
  • ÖĞLE 13:07
  • İKİNDİ 15:36
  • AKŞAM 17:58
  • YATSI 19:21
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bülent Turan, Lapseki'de Şehitler Camii'ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Bülent Turan, Lapseki'de Şehitler Camii'ni ziyaret ...
1915 Çanakkale Köprüsü yükselmeye devam ediyor
YEREL HABERLER 1915 Çanakkale Köprüsü yükselmeye devam ediyor
Lapseki'de şehit ailesine ziyaret
YEREL HABERLER Lapseki'de şehit ailesine ziyaret
Adım adım 1915 Çanakkale Köprüsü
YEREL HABERLER Adım adım 1915 Çanakkale Köprüsü
(Özel) Tarihi Osmanlı kalesinin 200 yıllık hikayesi yeniden canlanıyor
YEREL HABERLER (Özel) Tarihi Osmanlı kalesinin 200 yıllık hikayesi ...
Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesıne kalite denetlemesinde tam puan
YEREL HABERLER Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesıne kalite ...
Gemide yaşanan kazada 1 işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Gemide yaşanan kazada 1 işçi hayatını kaybetti
AK Parti Çanakkale teşkilatında delege seçim tarihleri belirlendi
YEREL HABERLER AK Parti Çanakkale teşkilatında delege seçim ...
Gripin konseri 17 Burda’da
YEREL HABERLER Gripin konseri 17 Burda’da
Markette silahlı soygun kamerada
YEREL HABERLER Markette silahlı soygun kamerada
Çanakkale´de havadan trafik denetimi
YEREL HABERLER Çanakkale´de havadan trafik denetimi
Çanakkale’deki silahlı soygun kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Çanakkale’deki silahlı soygun kameralara yansıdı
Biga'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Biga'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Gemide yükleme yapılırken beton blokların altında kalan makinist öldü
YEREL HABERLER Gemide yükleme yapılırken beton blokların altında ...
Çanakkale'de havadan helikopterle trafik denetimi 7 araç trafikten men edildi
YEREL HABERLER Çanakkale'de havadan helikopterle trafik denetimi 7 ...
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Gelibolu´da Rumlardan kalma 200 yıllık lezzet; tuzlu balık
YEREL HABERLER Gelibolu´da Rumlardan kalma 200 yıllık lezzet; tuzlu ...
ÇASAKÖDER'den 'Disiplinler Arası Karma Sergisi' beğeni topladı
YEREL HABERLER ÇASAKÖDER'den 'Disiplinler Arası Karma Sergisi' ...
Çanakkale merkezli FETÖ operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale merkezli FETÖ operasyonunda 16 şüpheli ...
Gelibolu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yılı coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Gelibolu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci ...
Gelibolu'da metruk binanın bir bölümü çöktü
YEREL HABERLER Gelibolu'da metruk binanın bir bölümü çöktü
15 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı kararı (2)
YEREL HABERLER 15 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı kararı (2)
'Tanıkların Dilinden Bulgaristan Türklerinin 1989 Zorunlu Göçü' paneli gerçekleştirildi
YEREL HABERLER 'Tanıkların Dilinden Bulgaristan Türklerinin 1989 ...
Gelibolu'da düşman işgalinden kurtuluşun 97'nci yıl dönümü kutlaması
YEREL HABERLER Gelibolu'da düşman işgalinden kurtuluşun 97'nci yıl ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X