Bülent Turan: "En ağır demir öğrencilerimizin ellerinde şekil alacak”

Çanakkale’de, Lapseki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri küçük bir sanayinin adımlarını attı. Lapseki Kaymakamlığı Proje Ofisi tarafından hazırlanan ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen proje kapsamında öğrenciler hem uygulamalı eğitim alacaklar hem de kazanç sağlayacaklar.

Projenin detaylarını paylaşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, hayata geçirilen çalışmanın önemine vurgu yaparak, “Lâpseki İÇDAŞ ÇİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yürütülen ‘Lapseki Geleceğini Şekillendiriyor’ projesi kapsamında, ilçemize en güncel teknolojiyi kullanarak kesim yapan, bölgenin tek CNC lazer kesim makinesi kazandırıldı. Makinenin alımı ve ilave donatılarla birlikte toplam maliyeti 3 milyona yakın olan bu proje kapsamında alımı gerçekleştirilen 4 kilovatlık CNC lazer kesim makinesi ile 22 milimetre kalınlığındaki siyah demir, çelik ürünler hızlı bir şekilde istenilen motiflerde ve ölçülerde kesilebilmektedir. En ağır demir, çelik öğrencilerimizin elinde şekil alacak. Kurulumu tamamlanan CNC lazer kesim makinesi, 20192020 eğitimöğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerimizin ve bölgemizin hizmetine girerek çalışmalarına başlamıştır. Öğrencilerimizle birlikte bölgemizde bu alanda hizmet veren çeşitli kuruluşlarla kesim yapma çalışmalarını sürdürmektedir. Bu cihaz sayesinde okulumuz öğrencileri CNC lazer kesim operatörü olarak yetişerek mezun olacak, bununla beraber bölgemizdeki sanayiciler ve küçük esnaflar bu cihazın vereceği hizmetten de yararlanabilecekler. Bu makinenin okulumuza kazandırılmasıyla birlikte ilçemizde mesleki eğitim tercih oranı da artış gösterecek. Lapseki, eğitim yatırımlarının tam kapasiteye ulaşmasıyla farklı bir çehreye dönüşecek” dedi.

ÇANAKKALE 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:38

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