Çardak Belediyesi vakumlu yol süpürme aracı aldı

Çardak Belediyesi, sonbahar aylarında çevre temizliğinde daha etkin mücadele edebilmek için vakumlu yol süpürme aracı aldı.

Belediye Başkanı Metin Semerci, yerel yönetimin Devlet Malzeme Ofisinden (DMO) kendi kaynaklarıyla aldığı aracın yaklaşık 100 bin lira maliyeti olduğunu belirtti. Belediyenin filosuna kazandırdığı vakumlu yol süpürme aracının önemli bir ihtiyaç olduğunun altını çizen Semerci, "Özellikle sonbahar aylarında parklarımızda, sokak ve caddelerde doğal kirlilik meydana geliyor. Aracımızın güçlü vakum sistemi ve hidrolik çöp konteynırına topladığı çöpleri boşaltabilme sistemi var. Araçta, temizlik için olması gereken her şey mevcut. Çöp süpürebiliyor, hortumlu vakumlama sistemiyle çöp toplayabiliyor, topladığı çöpü konteynırına boşaltabiliyor. Daha hızlı bir temizlik için beldemize hayırlı olsun" dedi.

Başkan Semerci ilk temizlik denemesini ise yerinde inceledi.

ÇANAKKALE 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:07

ÖĞLE 13:07

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 17:58

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.