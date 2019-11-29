Bozcaada-Geyikli feribot hattında bazı seferler iptal edildi

Çanakkale’de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, olumsuz hava koşulları sebebiyle BozcaadaGeyikli hattında bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, Bozcaada’dan saat 10.00, Geyikli’den ise saat 11.00’de yapılması planlanan seferlerin hava muhalefeti sebebiyle iptal edildiği duyuruldu.

ÇanakkaleEceabat ve ÇanakkaleKilitbahir hattındaki seferlerde ise herhangi bir aksama yaşanmıyor.

ÇANAKKALE 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:39

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