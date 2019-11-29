Kuzey Ege'deki lodos feribot seferlerini aksatıyor

ÇANAKKALE ile Bozcaada arasında yapılan feribot seferleri, şiddetli lodos nedeniyle aksıyor.

Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan lodos fırtınası, bazı hatlarda feribot seferlerinin aksamasına neden oluyor. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada'dan saat 10.00'daki seferin yapılamadığını duyurdu. Geyikli'den Bozcaada'ya saat 11.00'deki seferin de yapılamayacağı bildirildi.

Çanakkale Boğaz hattı ile Kabatepe-Gökçeada hattındaki seferler ise, şuan için aksamadan devam ediyor.

ÇANAKKALE 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:39

GÜNEŞ 08:08

ÖĞLE 13:07

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:57

YATSI 19:21

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