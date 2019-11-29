Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Çanakkale'de, İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde tüketen ve satan şahıslara yönelik olarak sürdürülen operasyonlar kapsamında 3 kişi gözaltına alınırken çok sayıda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülen istihbari çalışmalar sonucu, Biga ilçesi Selvi köyündeki bir adreste, Kozçeşme köyünde ise iki adreste olmak üzere toplam üç ayrı noktada uyuşturucu madde arama köpeği Roket’in katılımıyla arama yapıldı. Üç ayrı adreste yapılan aramalarda; 146 gram esrar maddesi, 94 gram kenevir tohumu ve 2 adet esrar içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Adli makamların talimatıyla maddelerin tamamına el konuldu. Konuyla ilgili A.B. , A.A. ve S.T. isimli şüpheli şahıslar ise gözaltına alındı.

ÇANAKKALE 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:39

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