Çanakkale´de 10 günde 1093 kaçak göçmen yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çanakkale´de 10 günde 1093 kaçak göçmen yakalandı

DHA

- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ve Ezine ilçelerinde jandarmanın yaptığı operasyonlar sonucu 10 günde, yasadışı yollarla Yunanistan´ın Midilli Adası´na gitmek isteyen 1093 kaçak göçmen yakalandı.

- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ve Ezine ilçelerinde jandarmanın yaptığı operasyonlar sonucu 10 günde, yasadışı yollarla Yunanistan´ın Midilli Adası´na gitmek isteyen 1093 kaçak göçmen yakalandı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 18-28 Kasım tarihleri arasında Ayvacık ve Ezine ilçelerinde meydana gelen 40 düzensiz göç olaylarında, bin 64 Afganistan, 12 Suriye, 10 Filistin, 6 Eritre ve 1 İran uyruklu olmak üzere toplam 1093 kaçak göçmen ve organizatör yakalandı.
Meydana gelen olayda ayrıca, 4 minibüs, 3 otomobil, 1 kamyonet, 1 kamyon, 1 şişme bot, 1 bot motoru ve 859 can yeleği ele geçirilerek, yediemin otoparkına alındı. 
Yakalanan kaçak göçmenler işlemlerinin tamamlanmasına müteakip, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi´ne teslim edildi.
Yakalanan 12 Suriye uyruklu kaçak göçmen ise 6458 sayılı Uluslararası Koruma Kanunu´nun 57/4 maddesine göre kayıtlı oldukları illeri gönderildi. 
Adli makamların talimatıyla organizatörler C.T. , T.S. , S.C. , Y.C. ve Y.Ş., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, E.G., Y.B., A.E., Ö.A. ve M.K. serbest bırakıldı. C.Z. ve F.Ş. ise kontrol şartıyla serbest kaldı. 

ÇANAKKALE

29 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:39
  • GÜNEŞ 08:08
  • ÖĞLE 13:07
  • İKİNDİ 15:35
  • AKŞAM 17:57
  • YATSI 19:21
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Bozcaada açıklarında fırtına gemilere rota değiştirtti
YEREL HABERLER Bozcaada açıklarında fırtına gemilere rota ...
Çanakkale'de 10 günde bin 93 mülteci yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de 10 günde bin 93 mülteci yakalandı
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Çanakkale'de 98 mülteci yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de 98 mülteci yakalandı
Çanakkale açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı
Ayvacık'ta 98 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Ayvacık'ta 98 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale iskelelerindeki yeni düzenlemeler araç trafiğini rahatlatacak
YEREL HABERLER Çanakkale iskelelerindeki yeni düzenlemeler araç ...
Kuzey Ege'deki lodos feribot seferlerini aksatıyor
YEREL HABERLER Kuzey Ege'deki lodos feribot seferlerini aksatıyor
Bozcaada-Geyikli feribot hattında bazı seferler iptal edildi
YEREL HABERLER Bozcaada-Geyikli feribot hattında bazı seferler iptal ...
Hamid İmamski Biga'da konser verdi
YEREL HABERLER Hamid İmamski Biga'da konser verdi
Başkan Ölçek'ten CHP İl Başkanı Güneşhan'a cevap
YEREL HABERLER Başkan Ölçek'ten CHP İl Başkanı Güneşhan'a cevap
17 Burda’da Mini Cooper kampanyası
YEREL HABERLER 17 Burda’da Mini Cooper kampanyası
Çardak Belediyesi vakumlu yol süpürme aracı aldı
YEREL HABERLER Çardak Belediyesi vakumlu yol süpürme aracı aldı
Bülent Turan: "En ağır demir öğrencilerimizin ellerinde şekil alacak”
YEREL HABERLER Bülent Turan: "En ağır demir öğrencilerimizin ...
Tahta Troya atı için İspanya'dan gönderilen 25 euroyla 15 fidan dikilecek
YEREL HABERLER Tahta Troya atı için İspanya'dan gönderilen 25 ...
Bülent Turan, Lapseki'de Şehitler Camii'ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Bülent Turan, Lapseki'de Şehitler Camii'ni ziyaret ...
1915 Çanakkale Köprüsü yükselmeye devam ediyor
YEREL HABERLER 1915 Çanakkale Köprüsü yükselmeye devam ediyor
Lapseki'de şehit ailesine ziyaret
YEREL HABERLER Lapseki'de şehit ailesine ziyaret
Adım adım 1915 Çanakkale Köprüsü
YEREL HABERLER Adım adım 1915 Çanakkale Köprüsü
(Özel) Tarihi Osmanlı kalesinin 200 yıllık hikayesi yeniden canlanıyor
YEREL HABERLER (Özel) Tarihi Osmanlı kalesinin 200 yıllık hikayesi ...
Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesıne kalite denetlemesinde tam puan
YEREL HABERLER Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesıne kalite ...
Gemide yaşanan kazada 1 işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Gemide yaşanan kazada 1 işçi hayatını kaybetti
AK Parti Çanakkale teşkilatında delege seçim tarihleri belirlendi
YEREL HABERLER AK Parti Çanakkale teşkilatında delege seçim ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X