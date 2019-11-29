Çanakkale´de 10 günde 1093 kaçak göçmen yakalandı

- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ve Ezine ilçelerinde jandarmanın yaptığı operasyonlar sonucu 10 günde, yasadışı yollarla Yunanistan´ın Midilli Adası´na gitmek isteyen 1093 kaçak göçmen yakalandı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 18-28 Kasım tarihleri arasında Ayvacık ve Ezine ilçelerinde meydana gelen 40 düzensiz göç olaylarında, bin 64 Afganistan, 12 Suriye, 10 Filistin, 6 Eritre ve 1 İran uyruklu olmak üzere toplam 1093 kaçak göçmen ve organizatör yakalandı.
Meydana gelen olayda ayrıca, 4 minibüs, 3 otomobil, 1 kamyonet, 1 kamyon, 1 şişme bot, 1 bot motoru ve 859 can yeleği ele geçirilerek, yediemin otoparkına alındı.
Yakalanan kaçak göçmenler işlemlerinin tamamlanmasına müteakip, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi´ne teslim edildi.
Yakalanan 12 Suriye uyruklu kaçak göçmen ise 6458 sayılı Uluslararası Koruma Kanunu´nun 57/4 maddesine göre kayıtlı oldukları illeri gönderildi.
Adli makamların talimatıyla organizatörler C.T. , T.S. , S.C. , Y.C. ve Y.Ş., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, E.G., Y.B., A.E., Ö.A. ve M.K. serbest bırakıldı. C.Z. ve F.Ş. ise kontrol şartıyla serbest kaldı.
ÇANAKKALE
29 Kasım 2019 Cuma
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