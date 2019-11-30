Çanakkale'de silahlı soygun yapıp kaçan hırsız yakalandı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde önceki gün bir alışveriş merkezinde bir şahıs, kasiyere silah doğrultarak paraları alıp kaçmıştı. Zanlı 3 gün sonra Çanakkale'nin Kepez ilçesinde yakalandı.

Geçtiğimiz çarşamba günü öğle saatlerinde, İstiklal Mahallesi Mücteba Şallı Sokak'ta bir alışveriş merkezinde silahlı bir soygun yaşanmıştı. Korku dolu anlarda, müşteri kılığında alışveriş merkezine giren ve bir süre reyonların arasında dolanan 23 yaşındaki A.A. daha sonra kasaların olduğu bölüme ilerleyerek kasiyere silah doğrultup paraları istemiş ve soyguncu bir miktar parayı aldıktan sonra kaçmıştı.

Silahla soygun yaptıktan sonra kayıplara karışan A.A., Biga Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Çanakkale Emniyet Müdürlüğünün yoğun çalışması sonucu Çanakkale'nin Kepez ilçesi sahilinde kıskıvrak yakalandı.

Olay ile ilgili Geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

ÇANAKKALE 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:39

GÜNEŞ 08:09

ÖĞLE 13:08

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:57

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.