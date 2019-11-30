Çan şoförleri yardımlaşma derneği dünya şoförler gününde mevlid-i şerif okuttu

Çan Şoförleri yardımlaşma ve dayanışma derneği 30 Kasım Dünya Şoförler günü sebebiyle Çan’da mevlidi şerif okutarak pilav ikramında bulundu.

Dernek Başkanı Tuncay Pulluk, “30 Kasım Dünya Şoförler günü sebebiyle ilçemize hizmet etmiş, aramızdan ayrılan merhum şoför arkadaşlarımız anısına mevlidi şerif okutarak onların anısına bir hayır yemeği düzenledik. Amacımız bu etkinliğimizi bundan sonraki yıllarda da gelenek haline getirerek sürdürebilmek şoförlük zor bir meslek gece gündüz yollarda olan arkadaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum. Allah tüm şoförlerimizi n birlik ve beraberliğini bozmasın “ dedi. 170 üyeli Çan Şoförleri yardımlaşma derneği mevlidi Çan İlçesi Adnan Demirci Camiinde okutulan mevlid ve kılınan öğle namazından sonra katılımcılara pilav ayran ikram edildi. Mevlidi şerife Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, STK Başkan ve yöneticileri, Çanlı şoförler ve merhum şoförlerin yakınları katıldı.

ÇANAKKALE 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:39

GÜNEŞ 08:09

ÖĞLE 13:08

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:57

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.